Enrique Santiago y Engracia Rivera se reúnen con la portavoz de Amama en el Consistorio - FRENTE AMPLIO ANDALUZ

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del Frente Amplio Andaluz por Sevilla al Congreso, Enrique Santiago, ha manifestado la intención de su formación de "revertir todas las privatizaciones sanitarias", así como que la renovación de las plantillas municipales se lleve a cabo mediante jubilaciones anticipadas, "no a dedo".

El dirigente de izquierdas lo ha hecho acompañado de la candidata número 2 del Frente Amplio Andaluz por Sevilla, Engracia Rivera, y la portavoz de Amama, Ángelea Claverol, informa en un comunicado en el que destaca que antes, ambos candidatos se habían reunido con los comités de empresa del Consistorio Hispalense.

Claverol ha insistido al respecto en que los votantes tienen que elegir entre acudir a la sanidad "con la tarjeta pública o con la VISA, como pretende la derecha", según se recoge en dicho comunicado.

Santiago también ha recordado la adecuación de la jornada a los cuidados paliativos y el permiso por eutanasia, que se aprobarán "con el voto en contra de PP y Vox", y ha abogado por que la sanidad "no sea un negocio, sino un servicio público de calidad", frente a la privatización de hospitales o servicios hospitalarios "que ha llevado a casos como el del cribado del cáncer de mama".

"Nuestra propuesta es muy clara: hay que blindar la sanidad pública dedicándole el 8% del PIB; de esa cantidad, el 25% debe ir a la sanidad primaria evitando, e incluso prohibiendo, las listas de espera, además de incluir servicios como la boca, el oído, las gafas, las lentillas", ha añadido Santiago. "Tener la dentadura en condiciones no puede depender del dinero que tengas en la cuenta", ha apostillado.

Asimismo. Enrique Santiago ha realizado una propuesta para la salud mental: el aumento de las plantillas de psicólogos, "al menos, a diez profesionales por cada 100.000 habitantes".

Por su parte, Rivera ha incidido en la cuestión de género en la sanidad, con la propuesta de acabar con la violencia obstétrica, el blindaje del derecho al aborto en la Constitución y mejoras en la atención en el parto y embarazo.

REUNIÓN CON LOS COMITÉS DE EMPRESA

En cuanto a los "problemas laborales" del Ayuntamiento de Sevilla, Engracia Rivera ha planteado la renovación de plantilla mediante jubilaciones anticipadas, "no a dedo", y luchar contra la temporalidad y precariedad de las mismas, tanto del Consitorio como de las empresas municipales.