Reunión del coordinador de IU, Antonio Maíllo, y los candidatos del Frente Amplio al Congreso por Sevilla Enrique Santiago y Engracia Rivera con representantes sindicales de empresas de transporte de mercancías y viajeros por carretera. (Foto de archivo). - FRENTE AMPLIO ANDALUZ

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La candidatura del Frente Amplio considera necesaria la puesta en marcha de "un ferrocarril que recorra" la comarca sevillana del Aljarafe, y que permita que los pueblos que la conforman "puedan tener cohesión social y territorial suficiente para toda la clase trabajadora" que vive en ellos.

Así lo ha trasladado la candidata del Frente Amplio por Sevilla al Congreso Engracia Rivera, en una atención a medios en el marco de un reparto de publicidad electoral en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) junto al coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, y al candidato cabeza de lista de la coalición por esta provincia, Enrique Santiago.

Engracia Rivera ha señalado que San Juan de Aznalfarache es "un pueblo trabajador" que cuenta con "unas infraestructuras de transporte muy deficientes y muy raquíticas", y en el que "cada semana, cada mes, nos desayunamos con retiradas de parada, recorte de líneas, de horarios", lo que "implica que miles de trabajadores, todos los días, colapsan las entradas a Sevilla desde el Aljarafe ante la falta de un transporte público colectivo suficiente", según ha advertido.

Por ello, la representante de Frente Amplio ha señalado que se necesita "un plan de movilidad urgente para esta conurbación urbana que es el Aljarafe", en el que viven "casi 400.000 personas cerquísima de Sevilla", y para quienes resulta "una tortura cada día llegar a sus puestos de trabajo o a sus centros de estudio", según ha relatado.

"Necesitamos transporte colectivo" y, "además, verde", y "un ferrocarril ya que recorra el Aljarafe, y que permita que estos pueblos puedan tener cohesión social y territorial suficiente para toda la clase trabajadora que vivimos en esta comarca", ha resumido Engracia Rivera.

EL FRENTE AMPLIO "VA A CONTINUAR MEJORANDO LA VIDA DE SEVILLANOS"

Por su parte, el cabeza de lista del Frente Amplio al Congreso por Sevilla en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, Enrique Santiago, ha prometido que la coalición a la que representa "va a continuar mejorando la vida de los sevillanos con propuestas como la construcción de un sólido patrimonio de viviendas de protección oficial, la generalización de la educación infantil pública y de calidad de cero a tres años, y con la prestación universal por crianza de 200 euros al mes para todos los niños y niñas menores".

"Y esto lo vamos a sacar adelante con una política estricta de incremento de los ingresos por impuestos a quienes más tienen", según ha abundado el candidato, quien en ese sentido ha subrayado la propuesta del Frente Amplio de "dejar de forma estable lo que hasta ahora ha sido el impuesto extraordinario a los beneficios de las empresas energéticas, consolidarlo como un impuesto permanente, y añadirle también el incremento de la tributación del impuesto que deben pagar los bancos por los grandes depósitos que tienen, por el dinero de todos los sevillanos que los bancos utilizan para su propio beneficio".

Además, ha reivindicado propuestas como "los impuestos a los grandes patrimonios", y la de "igualar la tributación de las empresas a la de los trabajadores", así como "la necesidad de que a los grandes ingresos salariales, esa minoría que cobra nóminas por encima de 120.000 euros al año, hasta 300.000, se les incremente la tributación hasta llegar a un 52%".

"Dinero hay, pero no puede estar en los bolsillos de los ricos" ni "acumulándose en grandes patrimonios", sino que "tiene que estar fortaleciendo los sistemas públicos, porque es la única protección que tienen las familias trabajadoras", ha razonado Enrique Santiago antes de proclamar que "un voto al Frente Amplio es un voto para mejorar la vida de los sevillanos" y sus familias.

Finalmente, el cabeza de lista ha advertido de que, en la provincia de Sevilla, el voto al Frente Amplio equivale a restar escaños "a la derecha, especialmente a Vox", con quien la coalición se está "jugando en este momento los escaños", según ha remarcado Enrique Santiago antes de concluir sentenciando que "el voto al Frente Amplio es un voto para seguir construyendo democracia y derechos, para parar a la ultraderecha y a la derecha".