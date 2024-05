El historiador y novelista José Calvo Poyato protagoniza la 'Estación de las Letras' de La Rinconada (Sevilla)

LA RINCONADA (SEVILLA), 17 May. (EUROPA PRESS) -

El historiador y novelista andaluz José Calvo Poyato ha puesto el "broche de oro" al ciclo de novela histórica 'Radiografía del tiempo' en Estación de las Letras, la Feria del Libro de La Rinconada (Sevilla). Se trata de uno de los autores de novela histórica "más reputados del país", que cuenta con una "amplísima bibliografía" --alrededor de 50 volúmenes, entre los que destacan 'La Biblia Negra', 'El hechizo del Rey', 'Jaque a la Reina' y 'El manuscrito de Calderón'--.

El Centro Cultural Antonio Gala ha sido testigo de este encuentro que de nuevo ha tenido como público a alumnado de institutos de la localidad; en esta ocasión el IES Antonio de Ulloa. "Es un proyecto semilla que busca que la juventud se enganche a la lectura y qué mejor forma de hacerlo que con encuentros con escritores para conocer su obra, sus procesos creativos y poder entablar un diálogo con ellos y ellas", como destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Calvo Poyato ha explicado qué requisitos debe reunir una novela para ser considerada histórica. Así, ha señalado que hay que tener en cuenta tres conceptos: "El primer concepto que debemos tener en cuenta es que es una novela, entendiendo por tal que hay ficción, elementos que nacen de lo que el propio escritor crea". El segundo concepto es que debe recoger a un personaje histórico o un acontecimiento*"y eso debe tratarse si no con el rigor que se exige a un historiador, no alejarse de lo que la historia nos ha contado".

"La tercera cuestión para el escritores la cuestión del tiempo. Debe haber una distancia temporal en el momento en que el escritor escribe y lo que está contando. Se han establecido muchas normas, los ingleses dicen que 37 años. Mi criterio es que haya transcurrido tanto tiempo que el acontecimiento o los personajes no levanten pasiones, no levanten enfrentamientos, tensiones". Para ello ha puesto de ejemplo la Guerra Civil española que "sigue despertando pasiones, sigue generando tensiones, y creo que mientras ese acontecimiento histórico despierte esas tensiones no debe abordarse como novela histórica".

El autor también ha hablado sobre su última novela --'Rey regente'-- y la construcción de diálogos en este tipo de obras. "Para construir un diálogo, cuando uno quiere escribir un texto histórico, tienes que ver cómo se dirigen unas personas a otras en una época determinada y esto ha variado a lo largo de la historia".

En este sentido, su última creación transcurre entre noviembre de 1504, cuando muere Isabel La Católica, y enero de 1916, con la muerte de Fernando. "En aquella época los españoles se hablaban de 'vuesa merced', y esto me crea un problema, porque en una escena de intimidad, tienes que valerte de un recurso de no romper la forma, pero que no choquen en determinadas circunstancias y situaciones".

El autor también ha señalado que el lector de novela histórica es muy exigente y ha contado una anécdota sobre su novela 'El año de la República', ambientada en 1873, donde hay una escena de una corrida de toros donde el torero corta dos orejas. "Me escribe un lector de Zaragoza y me dice que lo de dar orejas de los toros se instauró en 1910. Cuando se sacó la segunda edición suprimí lo de las orejas".

Para finalizar, Calvo Poyato ha aconsejado a toda aquella persona que quiera ser escritora que no tenga prisa en editar, que en algún momento sepa que debe terminar de corregir lo escrito y, por último, que si escribe "sea para estar cómodo y disfrutar, no para sufrir".