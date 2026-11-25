Archivo - Recogida de juguetes de Icónica - ICÓNICA OCCIDENT FEST - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Icónica Occident Sevilla Fest se prepara para vivir una Navidad muy especial con una iniciativa solidaria en colaboración con el Ateneo de Sevilla, que tendrá como eje principal una campaña de recogida de juguetes para estas fiestas. Se trata de una acción con la que el festival reedita la iniciativa de la Tiny Solidaria de las Navidades pasadas, sumando esfuerzos para que la ilusión de la Navidad llegue a más hogares y que tendrá como punto de encuentro su nueva tienda pop up, un espacio físico concebido para acercar la experiencia icónica al público durante estas fechas.

Según ha detallado el festival en una nota de prensa, la tienda pop up Icónica Occident Sevilla Fest abrirá sus puertas el próximo viernes 27 de noviembre en el número 5 de la avenida de la Constitución, donde permanecerá hasta el 5 de enero y donde podrán descubrirse novedades, participar en actividades y comenzar a disfrutar de la próxima edición de Icónica Occident Sevilla Fest.

En este contexto, la principal propuesta de este espacio será ofrecer un punto físico para la donación solidaria de juguetes impulsada junto al Ateneo de Sevilla, invitando a la ciudadanía y visitantes a participar en esta iniciativa y aportar su granito de arena durante la campaña navideña.

Por su parte, el Festival incentivará esta acción incorporando a toda aquella persona que done un juguete en el sorteo de entradas para conciertos y regalos especiales, entre otras sorpresas.

Además, la tienda ofrecerá diferentes servicios y experiencias para los seguidores del festival. Las personas que se acerquen podrán adquirir sus entradas, personalizarlas, recoger sus abonos y descubrir una selección de merchandising. También estarán disponibles diferentes packs navideños que combinarán entradas y productos oficiales, una propuesta pensada para quienes quieran regalar música y experiencias estas fiestas.

ENCUENTROS, SORTEOS Y ACTIVIDADES

La programación incluirá también encuentros, sesiones de firmas y visitas sorpresa de artistas, que convertirán la tienda en un punto de conexión entre el público y algunos de los protagonistas de la próxima edición del festival.

En esta línea, la Navidad tendrá un protagonismo especial a través de distintas acciones promocionales. Entre ellas destaca un calendario de Adviento que permitirá participar en un sorteo diario a quienes realicen compras superiores a 50 euros, así como el denominado 'Lingote Icónico', una iniciativa especial cuyo premio será un Abono para disfrutar de la próxima edición del festival.

Los más pequeños también tendrán su espacio en esta programación gracias a las visitas de Curro, la querida mascota de la Expo del 92, y otras sorpresas que se sumarán a las actividades familiares para llenar de ilusión y ambiente festivo la tienda.

La tienda permanecerá abierta del 27 de noviembre hasta el 5 de enero, en horario de 10 a 14 y de 16 a 22 horas, contemplando este horario de tarde solo los viernes, con cierre los días 24 y 25 de diciembre y 31 de diciembre y 1 de enero.