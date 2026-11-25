El portavoz municipal de IU en Sevilla, Ismael Sánchez, con los candidatos de Frente Amplio en la provincia de Sevilla, Enrique Santiago y Engracia Rivera. - IU SEVILLA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha criticado el cambio de ubicación de colegios electorales a pocos días de la celebración de las elecciones generales, sin que el Gobierno municipal haya ofrecido explicaciones sobre los motivos que han llevado a adoptar esta decisión.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Sánchez ha calificado de "muy grave" esta situación, que, a su juicio, "evidencia una preocupante falta de previsión, planificación y capacidad de gestión por parte del Gobierno municipal".

En este sentido, ha afirmado que resulta "inadmisible" que, "a escasos días de una cita electoral, se modifique la ubicación de colegios electorales". "Cualquier circunstancia que obligara a realizar estos cambios debería haberse previsto antes de determinar y comunicar los lugares de votación", ha señalado.

Asimismo, el concejal de IU ha advertido de que estas modificaciones "pueden generar confusión entre el electorado", especialmente entre las personas mayores, además de ocasionar "dificultades en la constitución de las mesas electorales", puesto que las personas designadas para ejercer las funciones de presidencia y vocalías ya habían sido informadas de sus destinos.

"No estamos hablando de una cuestión administrativa menor, sino del ejercicio de un derecho fundamental. Las administraciones públicas tienen la obligación de facilitar la participación democrática, no de generar incertidumbre ni añadir obstáculos al ejercicio del derecho al voto", ha subrayado Sánchez.

Al hilo, Izquierda Unida ha exigido al Gobierno municipal que explique públicamente los motivos de estos cambios y notifique a las personas que deberán acudir a votar a una ubicación distinta de la inicialmente prevista.

Además, Sánchez ha reclamado la puesta en marcha "inmediata" de un dispositivo extraordinario de información y señalización, tanto en los antiguos colegios electorales como en los nuevos, y que se garantice la correcta comunicación a todas las personas designadas para integrar las mesas electorales.

"La improvisación y la falta de planificación del Gobierno municipal no pueden acabar pagando sus consecuencias la ciudadanía. El próximo domingo debe garantizarse que ninguna persona encuentre dificultades para ejercer su derecho al voto por una deficiente gestión del Ayuntamiento", ha concluido.