Archivo - Imágenes del tranvibús de Sevilla llegando a la Plaza del Duque. Archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la convocatoria de subvenciones destinadas a los establecimientos afectados por las obras, recientemente concluidas, de construcción del carril bus segregado para el BTR en el tramo Santa Justa-Plaza del Duque.

Según ha informado el portavoz municipal, Juan Bueno, en rueda de prensa tras concluir la reunión, se ha aprobado destinar un importe de 150.000 euros en ayudas.

Esta cuantía se ha fijado en base al número de negocios afectados por las obras realizadas en este eje y según la cantidad máxima que podría solicitad cada uno de ellos, según ha concretado Bueno.

Ello sumado a las siete convocatorias de ayudas a comercios las que hemos puesto en marcha en lo que va de mandato, para las obras públicas de más de seis meses de duración que se han realizado en zonas como Luis de Morales en Nervión, Juan Sebastián Elcano en Los Remedios, Pagés del Corro en Triana o Teodosio, Dueñas y Méndez Núñez aprobadas la semana pasada.