Presentación Off Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, ha respaldado una nueva edición de OFFF Sevilla, el festival internacional de creatividad, diseño y cultura digital que, del 26 al 28 de noviembre, convertirá la Real Fábrica de Artillería en un gran espacio de encuentro entre la creación contemporánea y la ciudadanía.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, bajo el nombre de 'OFFF en abierto', el festival ofrecerá más de una decena de actividades gratuitas, entre conciertos, sesiones de DJ, exposiciones de arte digital, experiencias inmersivas, un mercado de creadores y talleres participativos. Una programación que reunirá a más de 50 artistas y que permitirá a los sevillanos acercarse a las últimas tendencias de la cultura visual y las nuevas tecnologías.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que OFFF Sevilla "representa una Sevilla abierta a la innovación, a las nuevas formas de creación y al talento internacional, pero también una ciudad que acerca la cultura a sus vecinos y les invita a participar activamente en ella".

La programación gratuita arrancará el jueves 26 de noviembre, de 20,30 a 22,30 horas, con la inauguración de las exposiciones y del mercado creativo, mientras a las 21,00 horas, el Patio de Crisoles acogerá la primera de las 'Patio de Crisoles Sessions', protagonizada por Holed Coin y la cineasta y directora creativa Patricia Gloum, que presentará 'The Aftermath', una experiencia de remezcla visual en directo.

Esta propuesta combinará la música electrónica con las creaciones audiovisuales de ocho artistas digitales internacionales, entre ellos Balkan Karisman, Enrique Gracia Herrera, Visio Aesthetica, Taehoon Park, Karlo Lovrenscak, kynd, Dirk Koy y Catmac. La sesión quedará registrada y podrá disfrutarse también como instalación audiovisual durante las jornadas siguientes.

MERCADO CREATIVO PARA DISEÑADORES Y ESTUDIOS

Uno de los principales atractivos será el mercado creativo 'PopUp Studios', instalado en la Nave de Fundición, que reunirá a creadores, ilustradores, diseñadores y estudios que mostrarán y pondrán a la venta sus obras y a participantes como ÁHÊ Taller, FattyRing + Clarameraki, Floki Cerámica, KOKO CHE JOTA, Lab Sevilla, Miscelánea, Pablo Little, The Sevillaner, Último Mono + Bernar SF, Virginia Freire, Marta Zubieta y NOON Música Moderna, en una iniciativa que permitirá al público conocer de primera mano el trabajo de profesionales del diseño y adquirir piezas originales.

Además, la fundición tipográfica internacional W Type Foundry y la compañía Monotype traerán a Sevilla 'CollabType', un proyecto colaborativo que invita a cualquier persona, sin necesidad de conocimientos previos de diseño, a participar en la creación de una tipografía colectiva.

Los asistentes podrán diseñar letras, números o símbolos que posteriormente serán digitalizados para formar parte de una fuente de uso y descarga gratuitos. La iniciativa, que ya ha pasado por ciudades como Nueva York, Barcelona, Lisboa o Santiago de Chile, cuenta con más de 500 participantes de 43 nacionalidades y más de 1.400 caracteres diseñados.

La música tendrá también un papel destacado en la programación abierta del festival, desarrollada en colaboración con NOON Música Moderna.

En esta línea, el viernes 27 de noviembre, de 14,30 a 16,00 horas, el Patio de Crisoles acogerá una sesión de Chica Unicornio, que ofrecerá una selección musical en vinilo desde los años sesenta hasta la actualidad.

A partir de las 20,30 horas, el guitarrista y compositor sevillano Miguelo Delgado presentará su proyecto UNNO, junto al teclista Tony Martin, con una propuesta que fusiona jazz, improvisación y electrónica en directo.

DJ Y ELECTRÓNICA PARA CERRAR EL DJ

El sábado 28, también de 14,30 a 16,00 horas, será el turno de DJ Mike, una figura destacada de la escena electrónica española que llegó a compartir cartel con Kraftwerk y a telonear a The Chemical Brothers y The Prodigy. El cierre musical del festival, a partir de las 20,30 horas, estará protagonizado por Laguch y Bea Dollz, dos referentes de la música electrónica con una amplia trayectoria en clubes y escenarios nacionales e internacionales.

Las exposiciones y experiencias inmersivas constituirán otro de los grandes ejes de esta edición. 'Cuadros inmersivos', de Syntro.phi, permitirá descubrir cómo la pintura al óleo cobra vida a través del micromapping, el sonido y la realidad virtual, transformando los paisajes pictóricos en experiencias digitales. Por su parte, 'AndaLausía, volumen 01', organizada por ADG-FAD, LAB y Manifiesto Taller, y comisariada por Ale Rojas, ofrecerá un recorrido por dos décadas de diseño gráfico andaluz reconocido en los premios Laus. Ambas muestras podrán visitarse gratuitamente, al igual que la instalación audiovisual "The Aftermath".

En paralelo a esta programación abierta, el Foro Magallanes de la Real Fábrica de Artillería acogerá el viernes 27 y el sábado 28 las conferencias profesionales del festival, que reunirán a destacados nombres de la creatividad internacional, entre los que figurarán David Wilson, director de videoclips de artistas como Arctic Monkeys, Arcade Fire o Lady Gaga; el estudio Echolab, responsable de trabajos sonoros para producciones como "Star Wars" o "Interstellar"; BUCK, ganador de dos premios Emmy; Studio Dumbar, autor de reconocidas identidades visuales; Marshmallow Laser Feast, referente internacional del arte inmersivo; y Voku Studio, creador de propuestas visuales para The Weeknd y la Sphere de Las Vegas.

También participarán estudios y profesionales como Buenaventura, Smlxl, Wiedemann Lampe, Monotype, Dasha Plesen, Vincent Schwenk, Sarah Mayer y Andrés Gil, además de distintas sesiones dedicadas al diseño español, el talento femenino y las nuevas tendencias de la cultura visual.

De igual manera, Angie Moreno ha señalado que "la presencia en Sevilla de algunos de los estudios y profesionales más influyentes de la creatividad internacional supone una oportunidad extraordinaria para nuestros diseñadores, artistas, emprendedores y empresas culturales. Queremos que nuestra ciudad sea también un lugar donde se comparta conocimiento, se establezcan conexiones profesionales y surjan nuevos proyectos". "Apostar por la cultura contemporánea es apostar por una Sevilla más innovadora, competitiva y conectada con el mundo", ha añadido.

La programación se completará con '24 Hour Creative People', una jornada que se celebrará el jueves 26 de noviembre, de 10,00 a 20,00 horas, en la Fundación Cajasol, con desayunos creativos, presentación de proyectos emergentes, encuentros con invitados internacionales y talleres, así como una sesión sobre marca e internacionalización para empresas creativas organizada por Andalucía TRADE y la presentación del informe del Observatorio del Diseño Andaluz, promovida por AAD - Diseñadores de Andalucía.

Las actividades de 'OFFF en abierto' tendrán acceso libre y gratuito en la Real Fábrica de Artillería el jueves 26, de 20,30 a 22,30 horas, y el viernes 27 y sábado 28, de 10,0 a 22,0 horas. Las conferencias profesionales del Foro Magallanes requieren entrada.