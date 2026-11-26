Público en la obra Hamlet - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La obra 'Hamlet' de Shakespeare llega este viernes al teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) de la mano de Guayominí Producciones (2024) con una propuesta teatral que reinterpreta el clásico de Shakespeare "con un enfoque en la locura, la tragedia y toques de comedia o improvisación".

Así lo ha confirmado el Gobierno local en un comunicado, misma vez que ha indicado que "el montaje destaca por la intensidad de sus escenas y la búsqueda de una perspectiva renovada del texto clásico".

El delegado de Cultura, Christopher Rivas ha animado a la ciudadanía a disfrutar de esta versión de un clásico como 'Hamlet', "pero en una versión renovada y trepidante en la que los tres intérpretes ofrecerán ideas muy distintas sobre cómo abordar el texto de Shakespeare interrumpiéndose entre sí".

La representación recientemente en el festival Internacional de Almagro ha recibido el Premio al Barroco infantil.