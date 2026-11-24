La cabeza de lista de Podemos por Sevilla al Congreso, Mar Cambrollé. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha presentado este miércoles su propuesta de una Ley Integral de Barrios Vulnerables. Su objetivo es "combatir la pobreza estructural, la desigualdad territorial y el abandono institucional de los barrios más desfavorecidos". "Que código postal no condicione los derechos ni las oportunidades de nadie", ha subrayado.

Según ha indicado la formación en una nota, la cabeza de lista por Sevilla, Mar Cambrollé ha impulsado la iniciativa que "combina inversión pública plurianual, planes de transformación a largo plazo y participación vecinal".

"Los barrios vulnerables no necesitan más promesas, necesitan una ley que garantice inversiones sostenidas, derechos, oportunidades y participación vecinal", ha defendido la candidata.

Entre sus puntos, la ley recoge la identificación de los territorios de "intervención prioritaria mediante indicadores de desempleo, pobreza, exclusión social, vivienda y fracaso escolar". Asimismo, reclama planes integrales de transformación junto con la puesta en marcha de rehabilitación de viviendas deterioradas y la ampliación del parque de alquiler.

La propuesta también incluye planes específicos de empleo, refuerzo de los centros educativos, mejora de los centros de salud y la intervención directa de los vecinos en las decisiones sobre sus barrios. Para ello, Podemos ha pedido crear un fondo estatal específico, con participación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Con esta iniciativa, Podemos plantea "sustituir las actuaciones puntuales por un marco legal estable que garantice recursos, derechos y continuidad". "Vivir en un barrio humilde no puede significar tener menos derechos, menos oportunidades ni menos futuro", ha concluido..