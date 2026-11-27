El candidato socialista Gómez de Celis, en un acto electoral en el Polígono de San Pablo - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista al Congreso por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se ha mostrado convencido de que el domingo el PSOE "será la primera fuerza política en España y que habrá una mayoría progresista en el Congreso". En el último día de campaña electoral, Gómez de Celis ha participado en un reparto informativo en el barrio de San Pablo, donde ha asegurado que las y los socialistas terminan la campaña "con mucha ilusión, energía y fuerza".

El candidato al Congreso se ha referido al cierre de campaña del PSOE este viernes en la Caja Mágica, donde "Feijóo pinchó y no pudo llenar".

"Hoy veremos una movilización espectacular, con una gran participación de compañeras de toda España. Porque serán las mujeres las que ganen el domingo; la fuerza de la mujer nos llevará a la victoria en estas elecciones", ha asegurado Gómez de Celis en un comunicado.

"El domingo hay que elegir entre avance o retroceso", ha sentenciado el candidato socialista, quien ha criticado con dureza el "papel que hicieron este jueves "la derecha y la ultraderecha" en el debate televisivo 'a cuatro'. "Fue espectacular: vimos a un presidente y candidato socialista desplegando la agenda social del Gobierno y defendiéndose de los bulos y mentiras; vimos a una candidata de Frente Amplio leal al Gobierno de progreso y, enfrente, solo vimos retroceso", ha manifestado Celis.

El candidato socialista ha añadido que en ese debate "se vio a un jefe de la oposición, Abascal, machista, retrógrado, racista y xenófobo, y a su portavoz adjunto, Feijóo, arrodillado frente a él. Lo peor fue el machismo de Feijóo al decirle a Ada Colau que estuviera calladita, en un tono despectivo de machirulo", ha señalado.