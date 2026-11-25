La diputada al Congreso por Sevilla Carmen Castilla, en un acto electoral en Mairena del Aljarafe - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Congreso de los Diputados por Sevilla Carmen Castilla ha reivindicado este miércoles, 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una lucha constante "no solamente hoy, sino los 365 días del año" para erradicar todas las formas de violencia machista y frenar los discursos negacionistas.

Durante su intervención en Mairena del Aljarafe, Castilla ha trasladado todo su cariño y respeto a la familia de Ana, asesinada a los 47 años dejando a un menor a su cargo, y "ha puesto cifras a la magnitud de esta lacra: 1.388 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde que hay registros en 2003, 47 mujeres asesinadas en España en lo que va de 2026 y 38 niños y niñas que se han quedado sin sus madres", señala la formación en un comunicado.

"Nos resulta totalmente incomprensible e inaceptable que haya partidos de la derecha y la extrema derecha que nieguen que 1.388 mujeres han sido asesinadas", ha lamentado Castilla, quien ha advertido de que ambas formaciones "van de la mano" y "ponen en riesgo la protección de las víctimas al plantear la derogación de la ley contra la violencia de género bajo el argumento de que no existe".

En la misma línea, ha alertado contra la reapertura de debates ya superados, como el derecho al aborto a partir de los 16 años, y ha afirmado que detrás de los casos en los que una menor no puede pedir permiso en casa "puede esconderse precisamente una situación de violencia dentro de su propio entorno familiar".

Frente a estos retrocesos, ha defendido "blindar" este derecho en el artículo 43 de la Constitución Española. Castilla también ha puesto el foco en la "violencia económica" que "golpea históricamente" a las mujeres a través de la brecha salarial y las "lagunas de cotización" derivadas de los cuidados. Sobre esto último ha destacado las medidas impulsadas para "revertirla", como la subida del salario mínimo interprofesional en más de un 70 % --con un 64% de mujeres de quienes la perciben-- y la reforma de las pensiones para proteger las carreras de cotización interrumpidas por el cuidado de mayores y menores.

De cara a consolidar la protección y la igualdad efectiva tras el 29 de noviembre, la candidata ha subrayado como prioridad el desarrollo real de las 461 medidas de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobadas en la pasada legislatura y respaldadas con 1.500 millones de euros en cinco años, y ha insistido en la necesidad de que todas las medidas "cuenten con acompañamiento presupuestario para evitar que queden sin efecto".