El candidato del PSOE al Congreso, Francisco Toscano. - PSOE SEVILLA

VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Sevilla ha reivindicado este jueves la respuesta y el compromiso del Gobierno de España con los municipios de la provincia afectados por las inclemencias meteorológicas, contraponiendo un modelo de gestión centrado en el respaldo directo a la ciudadanía frente a las políticas de los partidos de la derecha.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el candidato socialista al Congreso por Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado durante un acto electoral el plan de ayudas del Gobierno central, que se ha articulado en un triple eje para garantizar la recuperación económica y territorial.

En primer lugar, ha destacado el respaldo al sector primario mediante una línea nacional de más de 173 millones de euros destinada directamente a agricultores, ganaderos y cooperativistas, de los cuales cerca de un millón de euros han recaído en profesionales del campo de Villaverde del Río.

En segundo término, Toscano ha subrayado las transferencias dirigidas a los ayuntamientos tanto para reparar las infraestructuras dañadas por las lluvias como para acometer obras de prevención frente a futuros episodios meteorológicos adversos.

"Frente a un bloque de la derecha que niega el cambio climático, el Gobierno apuesta por infraestructuras preparadas para una realidad que ya es palpable en nuestro territorio", ha afirmado el dirigente socialista.

REACCIÓN ANTE EL CARRUSEL DE BORRASCAS

En la recta final hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Toscano ha señalado que los comicios determinarán el mantenimiento de "un gobierno que está al lado de la mayoría de la gente cuando más lo necesita".

Asimismo, ha puesto como ejemplo la actuación del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ante el "carrusel de borrascas" que castigó a la provincia durante el pasado invierno y el inicio de la primavera, tanto en la movilización inmediata de los recursos estatales --Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Confederación Hidrográfica y Agencia Estatal de Meteorología-- como en el posterior despliegue de ayudas extraordinarias.

En el caso concreto de Villaverde del Río, estas partidas han sumado un total de 32 millones de euros que, en coordinación con el Ayuntamiento, han permitido atajar problemas históricos de inundaciones en puntos críticos del casco urbano cada vez que se registran fuertes precipitaciones.

Durante su intervención, Francisco Toscano también ha criticado la gestión del Gobierno autonómico de Juanma Moreno, asegurando que los aportes extraordinarios del Estado están sirviendo para "paliar la inacción de la Junta de Andalucía".

Desde las inmediaciones de un centro educativo de la localidad que sufría daños estructurales en su cubierta, el candidato al Congreso ha destacado que ha sido el Gobierno de España el que ha destinado más de 450.000 euros para acometer su sustitución, garantizando así la seguridad y la continuidad de las clases en la enseñanza pública.

Toscano ha concluido abundando en que la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre servirá para "decidir entre la continuidad de un Ejecutivo que respalda a los municipios y protege los servicios públicos en los momentos de mayor dificultad o el retroceso en el apoyo a la ciudadanía".