Restablecida en Sevilla la circulación en la línea C4 de Cercanías cortada tras descarrilar un tren de mantenimiento

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SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la línea C4 en el núcleo de cercanías de Sevilla ha quedado restablecida a primera hora de este jueves 29 de octubre suspendida desde última hora del miércoles por el descarrilamiento de un tren de mantenimiento en la estación de La Negrilla.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado antes de las 07.00 horas en sus redes sociales, la circulación de los trenes en la línea C4 se ha reanudado una vez "solucionada" la incidencia.

La incidencia se registró sobre las 21.00 horas tras la salida de ejes de un tren que realizaba tareas de mantenimiento en La Negrilla.