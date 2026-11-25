El delegado municipal de Cultura y el presidente del Consejo General de Cofradías de Alcalá - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El segundo 'Ciclo de conservación preventiva del patrimonio de las hermandades' organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) y el Consejo local de Hermandades y Cofradías, concluye este jueves con la presentación de los trabajos de restauración de algunos elementos del retablo de la Inmaculada Concepción de la Parroquia de Santiago, a cargo de Carmen Palacios y María José Cordero.

En la misma sesión, Manuel Lozano, María de la Cruz Gabarro y Pablo Tejero hablarán de la intervención sobre el paso de San Juan Evangelista de la Hermandad de Jesús Nazareno; todo a partir de las 20,00 horas en el Museo de Alcalá de Guadaíra, como detalla el Consistorio en un comunicado.

Este ciclo comenzaba en el pasado mes de septiembre con el objetivo de "ahondar en la importancia de la conservación y puesta en valor de los tesoros de arte religioso de la ciudad como parte del patrimonio identitario local". Al respecto, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha destacado "la importancia de dar a conocer todas las intervenciones realizadas sobre bienes patrimoniales y a cercar a la ciudadanía el valor histórico, artístico y cultural de todas las obras y piezas que se han restaurado poniendo de relieve la importancia de su conservación".

En estos meses, el público ha disfrutado de conferencias, muestras, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas en el Museo de Alcalá de Guadaíra, templos y casas de hermandad.

Este ciclo comenzó en la Capilla de los Salesianos con una ponencia sobre la restauración del retablo de San Juan Bosco y una jornada de puertas abiertas. En el mes de octubre, fue cita destacada la presentación y exposición en el Museo de Alcalá de la peana de altar de la Virgen del Águila (diseño de Antonio Illanes), y en este mes de noviembre, la exposición y conferencia sobre la restauración de las pinturas del Santo Cristo de Burgos y el Cristo de los Desamparados.

Rivas ha manifestado que "con la puesta en marcha de esta segunda edición se reafirma el compromiso municipal con la conservación, difusión y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico local, favoreciendo que los bienes recuperados puedan ser conocidos y apreciados por el conjunto de la ciudadanía", ha concluido.

Como complemento a este ciclo, la Delegación de Cultura pone a disposición de la ciudadanía un vídeo documental que recoge, a modo de resumen, las distintas actuaciones de restauración y conservación desarrolladas y presentadas durante esta segunda edición, permitiendo conocer mejor el trabajo realizado para recuperar y preservar el patrimonio histórico-artístico de Alcalá.