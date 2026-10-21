Reyes Romero lidera la lista de Vox al Congreso por Sevilla y el abogado Rodríguez Galisteo va de número dos

Archivo - La diputada de Vox María de Los Reyes Romero interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, en foto de archivo - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha designado a Reyes Romero como cabeza de lista por Sevilla para las Elecciones Generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre. Diputada en el Congreso en esta legislatura, ha trabajado como comercial de moda y publicidad en diferentes empresas y es madre de familia numerosa.

Desde la fundación de Vox, Romero ha estado comprometida con la formación, si bien no había militado previamente en ningún partido. Ha sido diputada en las legislaturas XIII, XIV y XV. En la actualidad, es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de VOX y de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, remarca el partido en un comunicado.

En esa lista por Sevilla le sigue el abogado sevillano Fernando Rodríguez Galisteo, quien en la actualidad es responsable de Acción Judicial de Vox en Sevilla. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Galisteo tiene casi 30 años de ejercicio de la Abogacía.

Es abogado Rotal del Tribunal de la Nunciatura Apostólica en España. Ha sido directivo y miembro de diversas instituciones y corporaciones con fines sociales, y tambie´n dedicadas al desarrollo de la cultura y el deporte. Completó los estudios en Doctorado en Derecho Internacional, con el título que se concede la Suficiencia Investigadora por la Universidad de Sevilla.

Además, es fundador y propietario del Bufete Gavidia y concejal y portavoz adjunto del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento hispalense.

La número tres en la lista es Pilar González-Alemán. Graduada en Derecho por la Universidad de Sevilla y titulada en el Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática de España.

González-Alemán ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en el ámbito parlamentario, tanto a nivel comunitario en el Parlamento Europeo, como a nivel regional en el Parlamento de Andalucía. En la actualidad, es asesora política a nivel nacional desde la Vicesecretaría de Acción Política de Vox