El alcalde posa con el cartel de la Carrera de Navidad en beneficio del Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin, en la tradicional foto de familia tras la presentación del evento solidario en el Consistorio - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la presentación oficial de la segunda edición de la 'Carrera de la Navidad de Sevilla', una cita lúdica, participativa y benéfica que se celebrará el próximo domingo 20 de diciembre, a partir de las 11,00 horas, en el Parque de María Luisa.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quen ha estado acompañado por representantes de clubes deportivos de élite y alta competición, además de los organizadores de la prueba, ha animado a todos los sevillanos "a participar en esta actividad, en la que deporte y Navidad van de la mano, y disfrutar de esta fiesta de la solidaridad que llenará de colorido y animación" citado parque, como remarca en una nota de prensa.

En esta segunda edición de su carácter solidario a favor del Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la atención temprana de menores nacidos con discapacidad. En este sentido, de cada inscripción individual realizada se destinarán tres euros directamente a financiar esta obra social y también está disponible la colaboración mediante el 'Dorsal 0 solidario'.

Bajo el lema '3,5 kilómetros de solidaridad', la carrera es completamente accesible y se desarrolla íntegramente por el interior del Parque de María Luisa, con salida y meta situadas en la Plaza de América.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en la página web oficial de la prueba --'www.carreranavidadsevilla.es'-- en modalidad individual y en formato pack familiar para dos o más miembros.

AMBIENTE NAVIDEÑO TRAS LA CARRERA

Tras cruzar la línea de meta en la Plaza de América, los participantes y el público asistente disfrutarán de una gran fiesta final con avituallamiento sólido y líquido, degustaciones y un escenario con animación, bailes deportivos, música navideña y villancicos.

Además, el recinto contará con sorteos, un 'Rincón Solidario' y la presencia del Cartero Real para que los más pequeños puedan entregar sus cartas a los Reyes Magos.