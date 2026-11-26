La Universidad Pablo de Olavide celebra su primer acto de investidura de nuevos doctores y doctoras - UPO

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide ha celebrado este jueves, 26 de noviembre, por primera vez en su historia, un acto de investidura de nuevos doctores y doctoras, una ceremonia organizada por la Escuela de Doctorado (Edupo) en la que el rector, Francisco Oliva, ha impuesto en el Paraninfo el birrete a quienes han defendido su tesis doctoral en la UPO durante el curso 2025/2026.

El rector ha estado acompañado por la vicerrectora de Investigación, Transferencia y Doctorado, Antonia Jiménez Rodríguez, y por el director de la Escuela de Doctorado, Juan Manuel Cortés Copete, informa la institución universitaria en una nota de prensa.

La investidura se ha celebrado dentro de la Jornada de Bienvenida de las doctorandas y doctorandos de nuevo ingreso, de manera que quienes comienzan ahora su formación doctoral han podido compartir el acto con quienes acaban de culminarla.

De los 84 nuevos doctores y doctoras de este curso, los 28 que han participado hoy en la ceremonia proceden de siete programas: 'Ciencias Sociales' (7), 'Ciencias Jurídicas y Políticas' (6), 'Biotecnología, Ingeniería y Tecnología Química' (5), 'Ciencias de la Actividad Física y del Deporte' (5), 'Administración y Dirección de Empresas' (2), 'Historia y Estudios Humanísticos: Europa, América, Arte y Lenguas' (2) y 'Medio Ambiente y Sociedad' (1).

Sus tesis reflejan la diversidad de la investigación que se desarrolla en la Universidad Pablo de Olavide, con trabajos que abordan, entre otras cuestiones, el arraigo territorial de la juventud rural andaluza, la construcción política de la "baja natalidad" en España, la inclusión universitaria del estudiantado con discapacidad intelectual, la formación de la acrilamida en las aceitunas negras y las estrategias para reducirla, el estudio de los vértices de tres y cuatro gluones mediante QCD en retículo y la evolución del color rojo de las flores en relación con la visión de los polinizadores.

Asimismo, destaca la prevención de la violencia en el fútbol, el español migrante en el paisaje lingüístico de Roma, la función social de la propiedad de la tierra en Marruecos o la respuesta de las empresas del sector energético europeo a la doble transformación digital y sostenible.

Por su parte, Juan Manuel Cortés Copete ha explicado que este acto de investidura cumple un doble propósito. El primero es formativo: "enseñar a las nuevas doctorandas y doctorandos que el duro, pero gratificante camino que están iniciando les conducirá, con constancia, paciencia, humildad, trabajo e inteligencia, a convertirse en doctoras y doctores, como aquellos que han recibido la investidura de manos del rector".

El segundo, según ha señalado el director de la Escuela de Doctorado, es proclamar que la formación de un doctor o de una doctora "requiere la colaboración y participación de muchas otras personas", desde los directores y directoras de tesis, las comisiones académicas, los informantes externos y los miembros de los tribunales hasta, en ocasiones, el profesorado de las universidades internacionales en las que han realizado estancias de investigación.

Cortés Copete ha querido reconocer también la labor del personal de apoyo de la universidad, como bibliotecarios, técnicos de laboratorio, personal del Área de Investigación y del Centro de Informática y Comunicaciones y, muy especialmente, de las Unidades de Doctorado, "sin quienes no sería posible la formación de doctores".

El director tampoco ha olvidado a las familias y amistades, que han servido de "cimientos personales y apoyo" a los nuevos doctores y doctoras a lo largo de ese camino: "La celebración de la investidura es una muestra de agradecimiento, por parte de la Universidad, a todos ellos".

Finalmente, el rector ha comenzado su intervención afirmando que hoy es "un día muy especial para la Universidad Pablo de Olavide", una jornada que "ocupará un lugar destacado en nuestra memoria institucional" e inaugura "una tradición que tiene una clara vocación de permanencia".

Oliva ha definido el doctorado como "la más alta expresión de la excelencia universitaria, la creación del pensamiento innovador", y ha compartido un recuerdo personal: "Tras una vida dedicada exclusivamente a la Universidad, sigo recordando perfectamente el día en el que leí la tesis doctoral como el más feliz, pleno y satisfactorio de toda mi carrera académica".

"Hoy no celebramos únicamente la culminación de muchas trayectorias personales, sino también un nuevo hito en la madurez académica e institucional de nuestra Universidad", ha afirmado Oliva, que ha agradecido el trabajo de todas las personas que lo han hecho posible y, de manera muy especial, de quienes han dirigido y tutorizado las tesis doctorales.

Oliva ha cerrado su intervención con una reflexión sobre una sociedad que necesita, "quizás más que nunca, personas capaces de pensar con autonomía, de distinguir las evidencias de las opiniones, de cuestionar las certezas aparentes y de construir respuestas rigurosas ante problemas cada vez más complejos".

HASTA NUEVE PROGRAMAS DE DOCTORADO

El Doctorado está considerado un reto intelectual de primer orden para los doctorandos y doctorandas y sus direcciones, así como para la propia universidad que los acoge y demás instituciones científicas asociadas. Su objetivo es expandir las fronteras del conocimiento y llevarlo a territorios no explorados, ámbitos desconocidos e ideas no formuladas con antelación.

Así, la Universidad Pablo de Olavide oferta nueve programas de doctorado para el curso 2026/2027: Administración y Dirección de Empresas, coordinado por Bárbara Naia Larrañeta Gómez Caminero; Biotecnología, Ingeniería y Tecnología Química, coordinado por Silvia Salas Pino; Ciencias Jurídicas y Políticas, coordinado por Antonio Lazari; Ciencias Sociales, coordinado por María Teresa Terrón Caro, y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, coordinado por María Elena Hernández Hernández.

Además, está programado el de Estudios Migratorios (programa interuniversitario), coordinado por Rosa María Rodríguez Izquierdo; Historia y Estudios Humanísticos: Europa, América, Arte y Lenguas, coordinado por Bethany Aram Worzella; Medio Ambiente y Sociedad, coordinado por Gonzalo Malvárez García; y Neurociencias (programa interuniversitario), coordinado por Rocío Leal Campanario.