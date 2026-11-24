La rectora de la US, Carmen Vargas, con el Premio Alfonso X el Sabio 2026 - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha recibido el Premio Alfonso X el Sabio 2026 en reconocimiento a su labor docente e investigadora. La entrega ha tenido lugar durante el XXV acto conmemorativo del nacimiento del monarca, celebrado en el Real Alcázar de Sevilla.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la rectora de la US, Carmen Vargas, ha recogido la distinción en nombre de la comunidad universitaria y ha agradecido al Consejo de Gobierno del Cabildo "que reconozca el trabajo de generaciones de docentes e investigadores, así como el del personal que sostiene la actividad de la universidad".

En su intervención, Vargas ha destacado la colaboración entre el Cabildo y la Universidad de Sevilla en el estudio y la divulgación de la figura y la obra de Alfonso X y de la historia de Sevilla, a lo que ha alabado la labor de Manuel González Jiménez, catedrático de Historia Medieval y presidente de honor del Cabildo. "Sus investigaciones han sido fundamentales para comprender la figura de Alfonso X y la Andalucía de su tiempo", ha señalado.

"Celebrar el nacimiento de Alfonso X es también una ocasión para recordar su interés por la enseñanza", ha subrayado la rectora, quien ha repasado las aportaciones de la US al conocimiento del monarca y de su época.

Entre ellas ha citado las publicaciones de la Editorial Universidad de Sevilla, que reúnen estudios sobre su reinado y ponen al alcance de la ciudadanía los resultados de años de investigación.

Por último, la rectora ha cerrado su intervención con el compromiso de seguir fortaleciendo la relación con el Cabildo y de "compartir con la ciudad el conocimiento y la cultura que nacen de nuestra universidad".