La rectora de la US, Carmen Vargas, y el alcalde de Sanlúcar la Mayor, Raúl Castilla, tras la firma del convenio de colaboración - US

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor han firmado un convenio de colaboración para desarrollar actividades, proyectos y programas que impulsen el patrimonio histórico, cultural y natural del municipio. Una de las principales líneas de trabajo se centra en la iglesia de San Pedro, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y situada dentro del antiguo recinto amurallado almohade.

El acuerdo prevé impulsar un campus de patrimonio, arqueología, paisaje y sostenibilidad que abarque la iglesia, las murallas y el entorno natural de las Cárcavas, que conectan con el corredor verde del río Guadiamar y el Parque Natural de Doñana, explica la institución universitaria en un comunicado.

La iniciativa busca ampliar el conocimiento sobre este conjunto, reforzar la identidad local y favorecer el turismo sostenible y la actividad económica en el municipio.

El convenio recoge una agenda cultural conjunta para promover estudios, actividades y encuentros sobre la historia de Sanlúcar la Mayor. Entre las actuaciones previstas figura la promoción de un congreso sobre historias locales en el municipio.

La agenda incluye también iniciativas conjuntas en torno al centenario de la Generación del 27, que destacarán el papel de José María Romero Martínez en los orígenes de este grupo literario.

Natural de Olivares, el médico y poeta mantuvo estrechos vínculos con Sanlúcar la Mayor, municipio del que es hijo adoptivo y cuyo centro municipal de cultura lleva su nombre.

FORMACIÓN, TALENTO Y DESARROLLO LOCAL

La colaboración entre la Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor también promoverá actuaciones conjuntas en materia de formación, emprendimiento, empleabilidad y transferencia de conocimiento.

A través del Centro de Formación Permanente de la US, se impulsarán cursos que respondan a las necesidades formativas que identifiquen el Ayuntamiento y las empresas del entorno.

El acuerdo también facilitará prácticas académicas y trabajos de fin de grado y de máster vinculados a retos del Ayuntamiento, las entidades, las asociaciones y las empresas de Sanlúcar la Mayor. Además, acercará al municipio los programas de emprendimiento de la US y promoverá la colaboración con las empresas locales para detectar sus necesidades, impulsar proyectos conjuntos y facilitarles el acceso a los recursos científicos y tecnológicos de la Universidad.