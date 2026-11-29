La coordinadora de IU Aragón, Marta Abengochea, ejerce su derecho al voto en Zaragoza. - IU ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha pedido movilización en esta jornada electoral del 29 de noviembre: "Vamos a llenar las urnas de dignidad, de derechos y de esperanza".

Abengochea ha votado este domingo en el CEIP Parque Venecia de Zaragoza y ha expresado: "Hoy tenemos la oportunidad de ejercer nuestro derecho más importante en democracia".

Este derecho, ha continuado Marta Abengochea, "afecta directamente a nuestras condiciones materiales de vida, a todas las personas en esta sociedad", por lo que ha llamado a la movilización.