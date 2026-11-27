Los asistentes han puesto en común sus experiencias en la transferencia de conocimientos. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Ciencia e Investigación, Pilar Gayán, ha señalado que el reto "es conseguir que el conocimiento genere todavía más valor en nuestro territorio". Lo ha hecho durante la apertura de la segunda Jornada de la Red de Agentes de Transferencia del Conocimiento de Aragón, celebrada en el marco de la Semana de la Ciencia.

Un encuentro que este viernes ha reunido en Zaragoza a los profesionales y entidades que trabajan para conectar la investigación desarrollada en universidades y centros científicos con el tejido empresarial y la sociedad.

Durante la apertura, Gayán ha agradecido su implicación y ha destacado que son "una pieza fundamental de nuestro ecosistema científico y tecnológico", ya que su labor resulta imprescindible para transformar el conocimiento en oportunidades de desarrollo económico y social.

"Aragón tiene capacidad para generar conocimiento de excelencia. Nuestro reto es conseguir que ese conocimiento genere todavía más valor en nuestro territorio", ha señalado la directora general.

La jornada ha tenido un carácter eminentemente práctico y ha contemplado, además, la presentación de las actuaciones desarrolladas por los agentes de transferencia durante 2026, así como el análisis de las dificultades y necesidades que encuentran en su actividad diaria, con el objetivo de definir una hoja de ruta compartida para el próximo año.

El programa ha incluido igualmente una intervención del profesor Iñaki Ochoa, director de Secretariado de Emprendimiento y Explotación del Conocimiento de la Universidad de Zaragoza, que ha compartido su experiencia en transferencia y emprendimiento científico.

Gayán ha concluido apelando a la colaboración de todos los integrantes de la Red para "conectar" el talento, las capacidades científicas y el tejido empresarial aragonés y proyectar Aragón como "un territorio capaz de generar ciencia de excelencia, desarrollar tecnología y convertirla en oportunidades de futuro".