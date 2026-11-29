Alicia Arteaga, candidata de Podemos al Congreso de los Diputados por Zaragoza, ejerciendo su derecho al voto. - PODEMOS ARAGÓN

RICLA (ZARAGOZA), 29 (EUROPA PRESS)

La candidata de Podemos Aragón al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Alicia Arteaga, ha animado "a los aragoneses y aragonesas que salgan a votar, que salgan a votar con orgullo, que salgan a votar con valentía, que salgan a votar con memoria".

Artega, que ha depositado su voto en un colegio de la localidad zaragozana de Ricla, ha destacado en esta jornada electoral, que votar "es un derecho que nos ha costado mucho conseguir". Ha insistido en que los ciudadanos vayan a votar "con la certeza de saber que va a haber mucha gente que vamos a luchar porque la vida mejore para la clase trabajadora".