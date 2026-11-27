El Ayuntamiento de la capital aragonesa tiene todo preparado para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. - MIGUEL G. GARCÍA

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene todo el operativo municipal preparado para que los vecinos y vecinas de la ciudad puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones generales convocadas para este domingo 29 de noviembre.

La Oficina de Organización del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, que coordina todo el dispositivo, ha realizado este trabajo en las últimas semanas para garantizar el correcto funcionamiento de la jornada electoral, aportando tanto medios materiales como humanos.

De esta forma, se han trasladado 2.760 urnas y 674 cabinas a los 136 colegios electorales, muchos de ellos equipamientos municipales, como once centros cívicos y dos Juntas de Distrito, además de la Casa Consistorial y el Edificio del Seminario, según ha informado el consejero municipal de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza.

Al mismo tiempo, se ha facilitado también material adicional como 92 mesas, 106 sillas, vallas y placas para favorecer el acceso a las personas con movilidad reducida así como cinta para vallado de espacios.

El Consistorio aporta también el personal necesario para garantizar el buen funcionamiento de las elecciones. En total, trabajarán en el operativo 405 empleados, 240 de los cuales ejercerán de auxiliares de la mesa electoral.

Además, habrá 34 ayudantes de montaje, personal de mantenimiento y oficiales de los edificios habilitados como colegio electoral, 26 funcionarios que atenderán al público de manera presencial y telefónica en las dependencias de la calle Domingo Miral y 13 trabajadores con vehículo para atender las urgencias sobrevenidas, como la reposición de urnas, papeletas electorales, traslado de mesas o posibles incidencias.

A ellos se suman los 90 agentes y mandos de la Policía Local, que participan activamente con el dispositivo para garantizar el orden público durante la jornada y dos trabajadores del Servicio de Talleres y Brigadas.

En la Casa Consistorial habrá 14 mesas y están llamados a votar en este espacio municipal un total de 7.972 ciudadanos.

Por otro lado, durante los días previos, las brigadas municipales han realizado trabajos para suprimir las barreras arquitectónicas en los colegios electorales que presentaban cierta dificultad de acceso con el objetivo de garantizar al máximo la participación. Una vez transcurrida la jornada electoral, el mismo equipo realizará el desmontaje y recogida del material.

Mendoza ha destacado que se trata de "un amplio dispositivo de personas a disposición de la jornada electoral, además 2.760 urnas que estarán en los 136 colegios electorales y 675 cabinas para que cualquier ciudadano que así lo necesite pueda ejercer su derecho con total libertad y en secreto, como dice nuestra Constitución".

El consejero municipal ha remarcado este dispositivo "comenzó ya hace meses y tendrá su culminación, ya no el día de la jornada electoral, sino después, porque esos trabajadores municipales, que han estado antes poniendo las urnas y las mesas, se encargarán también de dejar luego los colegios en perfecta disposición para que al día siguiente las clases puedan funcionar con total normalidad".

UN CENSO ELECTORAL DE 515.418 VOTANTES

El Ayuntamiento de Zaragoza celebró el pasado 4 de noviembre un Pleno extraordinario para realizar el sorteo de las mesas electorales. Mediante un procedimiento informático, se eligieron 14.720 personas entre presidentes de mesa, vocales, suplentes y reservas de un censo electoral de 515.418 residentes en el municipio.

En total, se constituirán 920 mesas en 136 colegios electorales y, para cada una de las mesas, se ha designado un presidente, dos presidentes suplentes, dos vocales, cuatro vocales suplentes y siete reservas, para cubrir las posibles bajas por las causas de fuerza mayor que contempla la ley electoral.

La Oficina de Organización y Servicios Generales se encarga de centralizar y coordinar todo el operativo municipal, además de actuar como enlace con la Junta Electoral de Zona de Zaragoza, a la que se facilita los recursos materiales y humanos del Ayuntamiento para el desarrollo de los comicios.

La Oficina se ocupa también de la gestión del censo electoral, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), en concreto, de la exposición pública, el envío de las notificaciones, las reclamaciones, la composición de las mesas electorales y el nombramiento del personal de apoyo a los colegios electorales.

Desde el envío de la notificación, el Ayuntamiento habilitó un horario de atención en la Oficina situada en la calle Domingo Miral para atender a los miembros de mesa, resolver las posibles dudas y entregar una guía con las instrucciones que deben seguir para el buen funcionamiento de la jornada.