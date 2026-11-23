El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón; la candidata al Congreso por Huesca, Ana Alós; y otros dirigentes del PP. - PP

HUESCA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha advertido este lunes al PSOE de que "una campaña electoral requiere juego limpio" y de que "la violencia es la última línea que se puede cruzar".

En un evento público en Huesca, junto con la candidata del PP al Congreso por esta circunscripción, Ana Alós, Azcón ha criticado "el juego sucio" del PSOE.

"Hemos visto cómo se intimidaba a una mesa electoral del Partido Popular; hemos visto cómo se apedrea al candidato del Partido Popular en Guipúzcoa; vimos a una candidata, la número uno del Partido Socialista por la provincia de Huesca, hacer trampas en el debate electoral en el que se hablaba de los problemas de los oscenses y ahora vemos cómo un concejal del Ayuntamiento de Huesca se pone a pegarle fuego a una papeleta del Partido Popular".

"En esta recta final de la campaña, el Partido Socialista tiene que hacer una reflexión sobre lo que es el juego limpio, sobre lo que de verdad es la buena educación y lo que están haciendo durante esta campaña electoral, especialmente en la provincia de Huesca", ha dicho Azcón.

UNA CAMPAÑA "MÁS LIMPIA"

Ana Alós ha deseado que la campaña sea "más limpia" para añadir: "Ya está bien de lo que llevamos viviendo en estos últimos días por parte del Partido Socialista".

"Me he enfrentado a un debate con una candidata que no ha sido capaz de cumplir una mínima norma. Solo había apenas una, que era entrar sin móvil a debatir, y se incumplió".

"Lo incumplió no sé si por incapacidad de sentir que era posible poder debatir con el resto de candidatos sin necesidad de que le ayudaran desde fuera o por mala fe, o tendrá que explicar por qué, porque lo que está claro es que un descuido no fue".

También ha criticado que el concejal del PSOE Huesca Roberto Cacho haya quemado, en las redes sociales, una papeleta del PSOE del Alto Aragón: "No es una anécdota", sino "una piedra más en la degeneración del sistema democrático al que nos está llevando el Partido Socialista".

"Una degeneración en la que no se cumplen reglas, en la que se crucifica el adversario, se siembra el odio entre los ciudadanos, se levanta un muro, que es lo que Sánchez ha hecho desde el primer día. y nos rebelamos contra eso".

"Desde el Partido Popular pedimos al Partido Socialista que se olvide de muros y que de una vez por todas podamos terminar esta semana la campa electoral de forma limpia", ha exigido Alós.