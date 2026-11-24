El número uno del PSOE al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha visitado el barrio zaragozano de Las Fuentes. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha visitado este martes el barrio de Las Fuentes, donde ha mantenido un encuentro con vecinos y vecinas para reivindicar que el Partido Socialista es la formación política que defiende los derechos, protege a las personas y sitúa los cuidados en el centro de sus políticas.

Beltrán ha puesto como ejemplo las dos medidas anunciadas hoy por el Gobierno de Pedro Sánchez: la ampliación a 10 días de los permisos laborales por fallecimiento de familiares y el incremento hasta las 20 semanas del permiso por nacimiento y cuidado de menor para ambos progenitores.

El candidato socialista ha destacado que estas iniciativas suponen avances concretos en la protección de los trabajadores y responden a situaciones reales que afectan a las familias. En este sentido, ha subrayado la importancia de adaptar las condiciones laborales a circunstancias vitales especialmente difíciles, como el fallecimiento de un ser querido o el nacimiento de un hijo.

Asimismo, ha valorado las medidas de flexibilidad laboral dirigidas a las personas que necesitan acompañar a familiares en procesos de cuidados paliativos, tanto en centros sanitarios como en sus propios domicilios. Una atención que también debe contemplar, ha señalado, el acompañamiento a quienes deciden ejercer su derecho a la eutanasia.

En este sentido, Beltrán ha alertado del riesgo que corre la ley de eutanasia si la derecha y la ultraderecha llegan al Gobierno y ha defendido la necesidad de preservar este derecho y garantizar que cualquier persona pueda afrontar el final de su vida con dignidad y con el acompañamiento necesario.

"Estamos hablando de derechos, de cuidados y de atender a las personas en los momentos más importantes y también en los más difíciles de sus vidas. El Partido Socialista es el partido de las personas, el que trabaja para que la vida familiar y laboral sean compatibles y para que nadie tenga que afrontar en soledad situaciones tan complicadas como la pérdida de un familiar o el acompañamiento durante una enfermedad", ha señalado.

Beltrán ha concluido reivindicando el compromiso del PSOE con las políticas que mejoran la vida cotidiana de la ciudadanía y ha contrapuesto este modelo al de PP y Vox, a quienes ha acusado de anteponer los intereses privados a los derechos y las necesidades de las personas.