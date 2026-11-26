La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la presidencia del pleno del Ayuntamiento - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, le ha dicho a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, que hace falta "desfachatez" para hablar de vivienda cuando no hizo ninguna vivienda pública y ahora con los socialistas en el Gobierno de España es el primer problema cuando hace ocho años ocupaba el puesto 17. "El PSOE es el enemigo público de la vivienda y el generador del problema de la vivienda", ha zanjado.

Chueca ha realizado estas declaraciones al final del debate de una moción del PSOE que se ha rechazado con los votos en contra del PP y Vox, mientras que el PSOE y ZeC la han apoyado y la concejal no adscrita se ha abstenido.

En su intervención, la alcaldesa ha contado que el precio de la vivienda ha subido en toda España y en Zaragoza "gracias a la política del PP, opuesta a la del PSOE, se ha reducido el precio". En España el aumento ha sido del 66% mientras que se cifra en un 36% en Zaragoza gracias a que se ha desbloqueado suelo y se construyen viviendas, en total 4.200, desde que está al frente de la Alcaldía.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha lamentado que no se sabe donde está el expediente que, al parecer, no va a continuar sobre la construcción de vivienda en los barrios rurales. Para ello ha pedido que se incluyan las alegaciones de los alcaldes de barrios rurales, entidades vecinales, la FABZ y los grupos municipales a una modificación aislada del PGOU para dotarla de las garantías jurídicas y urbanísticas necesarias para que los beneficios y aprovechamientos previstos se traduzcan efectivamente en un incremento de la oferta de vivienda en los barrios rurales.

La moción también recogía destinar el suelo residencial municipal disponible a vivienda protegida y asequible y reforzar el parque municipal de alquiler asequible.

Tampoco ha prosperado reprobar al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y a la alcaldesa Chueca por las declaraciones, "descalificaciones e intentos de deslegitimación a las organizaciones sindicales por el legítimo ejercicio de estos derechos y por las reivindicaciones planteadas".

GRUPOS

Ranera ha exigido conocer la verdad y saber si esa modificación del PGOU "solo era un anuncio electoral" porque todavía no se ha sacado la modificación ni se ha solventado el problema de vivienda en los barrios rurales.

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha considerado que esta iniciativa es para "tapar la incapacidad de Sánchez" que en ocho años no ha aprobado el presupuesto.

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha manifestado que esta modificación afecta a toda la ciudad e introduce un trasvase de edificabilidad sin garantizar que primer se construirá en los barrios rurales y de protección oficial y todo ello está en las alegaciones presentadas por los afectados que el Gobierno de la ciudad "ni se molesta en contestar".

Ha propuesto la enmienda 'in voce' de que el suelo municipal sea para vivienda social y asequible al ser "inexistente" en las políticas del Ayuntamiento de Zaragoza.

El concejal de Vox, Armando Martínez, ha dicho que "hay que tener la cara muy dura" para traer esta moción que busca retorcer una alegaciones para justificar los problemas de vivienda, que a su entender proceden del PSOE.

El concejal delegado de Movilidad y Vivienda, José Miguel Rodrigo, ha dicho que la moción "es un ejemplo del cinismo con el que abordan la vivienda y como buenos mercenarios del sanchismo manejan con criterios solamente electoralistas". Ha achacado al PSOE que hayan "boicoteado" la modificación del PGOU al reunir a los alcaldes de los barrios rurales y "empezar a enredar". "Solo quieren hacer ruido político y no les importa la vivienda", ha zanjado para aventurar que "pagarán muy caro estas frivolidades".