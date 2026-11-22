La concejal socialista Ros Cihuelo. - PSOE ZARAGOZA

ZARAGOZA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal socialista Ros Cihuelo ha denunciado que la falta de planificación y control del Gobierno de Natalia Chueca está provocando un encarecimiento de las obras municipales que ha cifrado en cerca de 40 millones de euros, a lo que se añaden la acumulación de retrasos y un creciente malestar entre los zaragozanos.

Las modificaciones de los proyectos del río Huerva, el Portillo y la calle Pedro Cerbuna suman cerca de 6,9 millones de euros adicionales, una factura que evidencia, a juicio de la concejal socialista, las "deficiencias" en la gestión municipal.

"La operación de la nueva Romareda está ya cerca de los 180 millones y hay que recordar que nos dijeron que no costaría ni un euro en los zaragozanos, pero si tomamos como referencia los 140 millones que anunció después Azcón, estamos ante una desviación de casi 40 millones de euros", ha argumentado.

"Chueca llega siempre a tiempo para la fotografía, pero los zaragozanos llevan mucho tiempo esperando a que terminen las obras", ha criticado Cihuelo, quien considera que el Gobierno de Chueca ha confundido la propaganda y los anuncios con la capacidad real de gestionar y ejecutar correctamente los proyectos de ciudad.

Los sobrecostes de las principales actuaciones municipales reflejan este problema de gestión. La reforma del río Huerva ha incorporado modificaciones por aproximadamente 2,19 millones de euros, situando la inversión por encima de los 34 millones.

En el Portillo, el modificado asciende a 4,3 millones, elevando el presupuesto de la actuación por encima de los 30,8 millones de euros.

A estas cantidades se suma la reforma de la calle Pedro Cerbuna, adjudicada por casi 2,9 millones de euros y que ha necesitado un proyecto modificado de 372.742 euros, un incremento cercano al 13%, además de una ampliación de 15 días en el plazo de ejecución. La actuación supera así los 3,2 millones de euros, según exponen los socialistas.

"¿Cómo se puede redactar un proyecto de renovación integral de una calle sin conocer suficientemente el estado de sus redes?", se ha preguntado Cihuelo, quien ha reclamado explicaciones sobre unas modificaciones que evidencian deficiencias en la preparación de las obras.

La avenida de Valencia, prosigue Cihuelo, es otro ejemplo de los problemas con los calendarios municipales. La actuación, presupuestada en 6,5 millones de euros, acumula semanas de retraso reconocidas por el propio Gobierno de Chueca, sin que se haya ofrecido información suficiente sobre las consecuencias económicas del incumplimiento de los plazos.

En el centro de la ciudad, la plaza de San Miguel ha pasado de los seis meses de obras anunciados inicialmente a once, mientras que la reapertura del Coso se ha trasladado a principios de 2027, prolongando las afecciones a vecinos y comerciantes.

"No estamos hablando únicamente de cifras en un contrato. Hablamos de comerciantes que pierden clientes, negocios que ven comprometida su actividad y vecinos que tienen que reorganizar su vida cotidiana porque las obras no terminan cuando estaba previsto", ha concejal socialista.

Cihuelo ha recordado que el impacto de los retrasos va mucho más allá de los modificados presupuestarios. "Existe una factura que no aparece en las certificaciones de obra: el tiempo perdido por los ciudadanos, las dificultades de acceso a viviendas y establecimientos, los desvíos de tráfico, la pérdida de actividad comercial y las molestias que soportan diariamente los barrios", ha lamentado.

PROPUESTA NO ATENDIDA DE HACER GRATUITO EL TRANSPORTE PÚBLICO

Para paliar parte de este perjuicio, el PSOE propuso hacer gratuito el transporte público durante el periodo de ejecución de las principales obras, una medida que habría ayudado a compensar las dificultades de movilidad y los inconvenientes que soportan los zaragozanos. Sin embargo, según ha lamentado la concejal socialista, Chueca rechazó la propuesta.

"Mientras demuestra una absoluta incapacidad para planificar y ejecutar correctamente las obras, tampoco quiere poner en marcha medidas para compensar a los ciudadanos por las molestias que sufren. Cada modificación y cada retraso exige explicaciones. No se puede utilizar el imprevisto como un comodín para justificar una gestión deficiente", ha afirmado.

Por todo ello, el PSOE exige al Gobierno de Chueca transparencia sobre las modificaciones económicas aprobadas, los retrasos Acumulados y las previsiones reales de finalización de las actuaciones, así como responsabilidades políticas por una gestión que está suponiendo millones de euros adicionales y un perjuicio creciente para la ciudadanía.

"Gobernar no es anunciar obras ni hacerse fotografías con un casco. Gobernar es planificar, ejecutar en plazo y controlar hasta el último euro de dinero público. Zaragoza no puede vivir permanentemente entre vallas y zanjas, ni la paciencia de sus ciudadanos puede ser la partida presupuestaria con la que Chueca cubra sus errores", ha concluido Ros Cihuelo.