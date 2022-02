Cs Villanueva de Gállego solicita al Ayuntamiento que aclare su plan para la gestión del monte municipal

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego ha solicitado al equipo de gobierno que aclare su plan para la gestión del monte municipal. Así lo ha reclamado la formación liberal después de que el equipo de gobierno haya decidido, en el último pleno, bajar el canon de los lotes, una medida que no será aplicable hasta la siguiente licitación en 2025.

"Es una buena noticia, pero no entendemos las prisas para acordar esta propuesta ahora", ha observado la portavoz de Cs, Elisa Sacacia. Ha detallado que desde el consistorio se alega que es "para compensar, ya que se va a ingresar de más por los parques de energía renovable en tierras agrícolas municipales y así ayudan a agricultores y ganaderos".

Sin embargo, "lo hacen para ocultar la incertidumbre hasta 2025, porque nadie sabe, ni los propios agricultores y ganaderos, cuántas hectáreas quieren destinar a parques solares, y cuántas hectáreas a usos agrícolas y ganaderos".

Cs se ha abstenido en la votación porque "nunca votaremos en contra de una medida que favorezca a agricultores y ganaderos", pero es una medida "populista, que no tendrá efecto hasta el siguiente mandato y que podría ser aumentada en el momento de la licitación, además de que enmascara las deficiencias que existen en la política agrícola municipal", ha aseverado la concejal.

Entre estas carencias, ha recordado que aún no se ha convocado la comisión de lotes para modificar la ordenanza, como se regula en la misma, y como se acordó en la legislatura pasada; ni se han marcado los límites de la política de energías renovables en el municipio, "por lo que no sabemos a cuántas hectáreas de lotes agrícolas está dispuesto a renunciar el equipo de gobierno en favor de los parques de renovables, a las que no nos oponemos, siempre que se plantee desde una forma ordenada y lógica" y en consenso con agricultores y ganaderos, como ya ocurrió con la ordenanza de 2019.

Tampoco se conoce cuánto terreno municipal para lotes quedará en Villanueva, ni se ha hecho un estudio sobre los posibles licitadores, en las diferentes categorías, que se estima que podrán estar interesados en la próxima licitación, ha apuntado Cs en una nota de prensa.

La portavoz de Cs ha agregado que no se han comenzado a lotear los terrenos municipales del área del Palomo, resultantes de la reparcelación, que pueden ser zona de lotes agrícolas en sustitución de los lotes que se eliminen; no hay un estudio de cuántos pueden ser los afectados, cuáles pueden ser las soluciones para no dejarlos sin lote, ni qué afecciones puede tener en su PAC; ni tiene sentido bajar el canon a tres años vista, sin saber cuántos lotes van a quedar para licitar, ha insistido.

"Si de verdad quieren ayudar a los agricultores ya, que establezcan medidas en las ordenanzas fiscales, como las que propusimos en su día, y nos rechazaron", ha concluido la concejal liberal.