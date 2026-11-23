Vista cenital de la carretera renovada entre Castejón del Puente y Selgua. - DPH

HUESCA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca ha finalizado las obras de acondicionamiento y mejora de la carretera que comunica la antigua estación de Castejón del Puente con el núcleo de Selgua, en el término municipal de Monzón. Tras una inversión final de 700.000 euros, los vehículos ya pueden circular con normalidad por esta vía, que ha sido completamente reasfaltada y en la que se han introducido importantes mejoras para reforzar la seguridad de los usuarios.

La actuación se ha desarrollado a lo largo de más de siete kilómetros de carretera, con una calzada de 5,5 metros de anchura.

Se trata de una conexión especialmente importante para la actividad económica de la zona, ya que facilita el acceso a numerosas parcelas agrícolas y soporta un tráfico habitual de maquinaria pesada y vehículos vinculados a las explotaciones agrícolas, ganaderas e industriales del entorno.

El firme presentaba un importante deterioro como consecuencia del uso continuado y del tráfico pesado que soporta esta vía, una situación que se había agravado por los temporales registrados durante el verano de 2025 y las intensas lluvias de enero y febrero de 2026.

Los trabajos realizados han permitido renovar por completo la superficie de rodadura, mediante la reparación de las zonas más deterioradas y la extensión de una nueva capa de aglomerado asfáltico de cinco centímetros de espesor a lo largo de todo el trazado.

Además, se ha actuado sobre las cunetas y los sistemas de drenaje para mejorar la evacuación del agua, se han ejecutado nuevos pasos de acceso a las fincas y obras de drenaje transversal y se han instalado barreras de protección en determinados puntos. La intervención se ha completado con la renovación de la señalización horizontal y vertical.