La exposición itinerante 'Raíces Sonoras' llega a Tardienta (Huesca) el 5 de diciembre con la actuación del Grupo Lahíez - COMARCA DE LOS MONEGROS

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante 'Raíces Sonoras' llega a Tardienta, donde se inaugurará el próximo sábado 5 de diciembre, a las 12.00 horas, en la sala municipal de exposiciones. El acto inaugural contará con la actuación del Grupo Lahíez, que ofrecerá una aproximación musical a algunos de los instrumentos presentes en la muestra.

Organizada por el área de Cultura de la Comarca de Los Monegros con la colaboración del Ayuntamiento de Tardienta, 'Raíces Sonoras' invita a viajar por la historia y la diversidad cultural a través de la música tradicional de diferentes épocas y países.

La exposición reúne más de 200 instrumentos seleccionados de la colección particular del músico e investigador Alejandro Sánchez, componente de Lahiez, fruto de más de cuatro décadas de trabajo dedicadas a la recopilación, conservación y difusión del patrimonio musical tradicional.

El recorrido expositivo combina instrumentos vinculados a la cultura popular aragonesa, como la gaita de boto o los palos del dance, con otros procedentes de Europa, África, Asia, América y Oceanía. Violines históricos de los siglos XVII y XVIII, laúdes, koras africanas, balalaikas, gongs chinos y singulares instrumentos de viento forman parte de esta colección, que permite descubrir cómo las distintas culturas han transformado los recursos de su entorno en instrumentos y expresiones musicales propias.

Más allá de su interés musical, la muestra destaca por su valor etnográfico, patrimonial y divulgativo. Cada instrumento cuenta una historia y refleja las costumbres, las formas de comunicación y la vida cotidiana de los pueblos que lo crearon. A través de este recorrido es posible descubrir las semejanzas y diferencias entre culturas geográficamente alejadas y acercarse a la música como un lenguaje universal.

La exposición cuenta con la participación del Grupo Lahíez, integrado por músicos, compositores e investigadores, que acercará al público las posibilidades sonoras de algunos de estos instrumentos mediante su actuación durante la inauguración.

Tras su paso por diferentes localidades monegrinas, como Peñalba, San Lorenzo del Flumen y Valfonda de Santa Ana, con excelente acogida, "Raíces Sonoras" continúa así su recorrido por la comarca, acercando a los monegrinos y monegrinas una colección singular y contribuyendo a la difusión y puesta en valor del patrimonio musical tradicional.

La muestra podrá visitarse en la Sala de Exposiciones de Tardienta del 6 al 20 de diciembre. El horario de apertura será los domingos, de 18.00 a 20.00 horas.