Segunda sala de endoscopia digestiva del Hospital de Calatayud. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Ernest Lluch de Calatayud ha puesto en marcha la semana que viene una segunda sala de endoscopia digestiva. En ella, se van poder obtener muestras para biopsia, diagnosticar y tratar distintas patologías del aparato digestivo, especialmente del esófago, estómago y colon.

Esta sala se ha acondicionado para dar cabida al nuevo equipamiento con el que se ha dotado a este hospital, que incluye una torre completa y cinco endoscopios: tres videocolonoscopios y dos videogastroscopios, además del resto de equipamiento auxiliar necesario.

Este aparataje permite observar el interior del cuerpo, a través de un tubo delgado y flexible, equipado con cámara. Y se une al equipamiento ya existente en el Hospital de Calatayud. Esto hará posible pasar de unas 35 pruebas semanales a alrededor de 60, incluyendo, entre ellas, las colonoscopias.

Este nuevo aparataje comenzará a ser utilizado a partir del miércoles, 2 de diciembre, por personal del Servicio de Digestivo del Hospital de Calatayud. Con motivo de la incorporación de estos equipos, este jueves, 26 de noviembre, ha tenido lugar una sesión de formación para profesionales.