El quirófano híbrido empezó a funcionar con normalidad ya este martes. Imagen de un momento de la primera intervención. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza han realizado este martes las dos primeras intervenciones en el nuevo quirófano híbrido ubicado en el centro.

En primer lugar, se ha tratado una isquemia subaguda en la pierna izquierda y, en segundo lugar, un aneurisma de aorta. Este tipo de quirófano combina una sala de operaciones convencional con equipos avanzados de imagen médica, como angiografía, escáner o resonancia, lo que facilita la realización de intervenciones complejas y mínimamente invasivas con la máxima precisión.

El primer paciente intervenido presentaba una isquemia subaguda en la pierna izquierda, una patología provocada por la disminución brusca del flujo sanguíneo hacia la extremidad.

Tras las pruebas diagnósticas, los especialistas detectaron una estenosis severa asociada a un trombo en la arteria ilíaca común izquierda, así como la migración de parte de ese coágulo a otra arteria de la pierna. La arteria ilíaca es la que lleva sangre hacia la pelvis y la pierna izquierda y se encontraba casi cerrada debido a un estrechamiento severo de la misma y a la presencia de trombo.

El tratamiento consistió en la implantación de un stent cubierto para sellar la lesión arterial y evitar que el trombo siguiera desprendiendo material que pudiera desplazarse por el sistema circulatorio. En la misma intervención, se llevó a cabo una tromboaspiración para extraer el coágulo que había migrado hasta la arteria poplítea, situada detrás de la rodilla.

Por esta arteria debe llegar sangre a la pierna y el pie y el coágulo impedía un paso adecuado. El objetivo de la intervención fue restablecer la circulación en la extremidad y corregir la lesión arterial de origen para minimizar el riesgo de que volviera repetirse un episodio similar.

Los especialistas realizaron el procedimiento mediante técnicas mínimamente invasivas, sin cirugía abierta y accediendo al sistema vascular desde el brazo.

ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL

Tras esta intervención, el equipo realizó un segundo procedimiento de complejidad consistente en una reparación endovascular de un aneurisma de aorta abdominal (EVAR, por sus siglas en inglés), una técnica que permite tratar esta patología mediante la implantación de una prótesis vascular desde dentro, sin necesidad de cirugía abierta. Ambos pacientes ya han sido dados de alta.

En este primer día de intervención participaron los cirujanos vasculares Ana Cristina Marzo Álvarez, como cirujana principal y José Antonio Lechón y Jorge Álvarez, como ayudantes.

El equipo de Anestesia estuvo formado por María Puértolas y Alberto Sanjuán, y por parte de Enfermería participó el equipo habitual del servicio: María Jesús Cabezón, Cristina Serrano y María Hernández, con el apoyo de la TCAE Melina Jiménez. Hasta ahora, estos procedimientos se hacían en otras salas, como la de Radiología intervencionista.

Ahora, al desarrollarse en un entorno quirúrgico específicamente diseñado para este tipo de procedimientos, el nuevo quirófano híbrido permite reordenar la actividad asistencial y dar otros usos al resto de espacios.

Tras el estreno del martes pasado, el quirófano híbrido ya cuenta con una programación normal. Ayer miércoles se realizaron otras tres intervenciones y entre hoy y mañana se operará a 4 pacientes más.