Archivo - Estación de esquí de Formigal. - ARAMÓN - Archivo

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja inicia una nueva temporada de su tarjeta Ski Pirineos, una propuesta que refuerza su histórica vinculación con la nieve y con las estaciones de esquí aragonesas. La Entidad pone en marcha la campaña 2026-2027 bajo el lema 'SKIva la fila', con el objetivo de seguir facilitando el acceso a la práctica del esquí y ofreciendo ventajas exclusivas tanto a clientes como a no clientes del Banco.

La tarjeta Ski Pirineos permite esquiar en todas las estaciones del grupo Aramón (Cerler , Formigal-Panticosa, Javalambre y Valdelinares), así como en Astún-Candanchú, accediendo directamente a las pistas sin pasar por taquilla.

Además, funciona en modalidad pospago, por lo que el usuario esquía primero y paga después. Entre las principales ventajas para todos los titulares destacan descuentos de hasta el 35% sobre el precio de taquilla en días seleccionados por las estaciones.

MÁS VENTAJAS PARA LOS CLIENTES DE IBERCAJA

Los clientes de Ibercaja disfrutan de beneficios adicionales, entre ellos la gratuidad de la cuota anual de la tarjeta, además se benefician en exclusiva de un descuento del 35% el 5º día de utilización, así como el 100% de descuento los días 10º, 15º, 20º y 25º. A partir del día 25º de esquí, los clientes de Ibercaja esquiarán de forma gratuita.

También cuentan con un 5% de descuento en determinados establecimientos de restauración, cafeterías, guarderías y establecimientos de alquiler de material de las estaciones, así como acceso a experiencias exclusivas relacionadas con la nieve y las últimas novedades del sector, como "primera huella" o prueba del material de esquí.

Además, los titulares que aún no sean clientes de Ibercaja podrán obtener el reembolso de la cuota anual de 20 euros si vinculan la tarjeta Ibercaja Ski pirineos a una tarjeta financiera de Ibercaja en los 30 días posteriores a su solicitud o renovación.

Como novedad esta temporada, los usuarios de la tarjeta Ibercaja Ski Pirineos podrán beneficiarse de una promoción especial de Pensumo, Pensión por Consumo, que ofrece una aportación de 3 euros al plan de pensiones para quienes utilicen el código promocional habilitado en la aplicación, hasta agotar las existencias previstas.

IBERCAJA, COMPROMETIDA CON EL TERRITORIO NIEVE

La campaña se desarrollará especialmente en Aragón, Navarra, País Vasco, Madrid, Cataluña, La Rioja y Levante, territorios que concentran buena parte de los aficionados que cada temporada eligen las estaciones aragonesas para disfrutar de la nieve.

Con esta iniciativa, Ibercaja reafirma su posicionamiento como referente financiero vinculado al territorio nieve y continúa apoyando un sector estratégico para el desarrollo económico y la vertebración territorial de Aragón.

Esta apuesta se completa con una amplia estrategia de comunicación en oficinas, medios de comunicación, canales digitales, redes sociales y la web específica de contratación de la tarjeta.

Los interesados pueden solicitar su tarjeta Ski Pirineos o consultar toda la información sobre tarifas, promociones y ventajas en la web skipirineos.ibercaja.es.