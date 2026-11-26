EDAR de Utebo. - IAA

ZARAGOZA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés del Agua (IAA), organismo dependiente del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, continúa avanzando en el desarrollo de nuevas infraestructuras de depuración y en la gestión de las instalaciones que ya prestan servicio.

Entre las actuaciones impulsadas en las últimas semanas destacan los procedimientos de inicio de expediente de contratación para la construcción de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Broto-Oto, Bielsa y Astún, que suman un presupuesto base de licitación de más de 10,4 millones de euros.La actuación más avanzada es la de Broto-Oto (Huesca), cuya licitación se publicó el pasado 16 de noviembre.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 4.324.767,76 euros y un plazo de ejecución de 36 meses, de los que 24 corresponden a la construcción de la infraestructura y otros 12 a su funcionamiento inicial. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 23 de diciembre de 2026, a las 14.00 horas.

También se ha aprobado el expediente de contratación para la construcción y puesta en funcionamiento inicial de la EDAR de Bielsa, con un presupuesto base de licitación de 3.025.506,32 euros. Por su parte, el Instituto Aragonés del Agua inició en septiembre la tramitación del expediente para contratar las obras de la EDAR de Astún, con un presupuesto base de 3.094.446,57 euros.

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Junto al impulso de nuevas infraestructuras, el IAA trabaja para garantizar el funcionamiento, mantenimiento y conservación de las depuradoras que ya están en servicio. En este ámbito, se ha validado durante tres años adicionales, hasta el 31 de mayo de 2029, el contrato que comprende las instalaciones de Teruel, Cella y Villastar, por un importe de 2.343.995,65 euros.

Además, el organismo ha iniciado dos nuevos expedientes de contratación para prestar estos servicios en otras siete instalaciones.

El primero comprende las depuradoras de Andorra, Albalate del Arzobispo, Alloza, Ariño y Gargallo, con un presupuesto base de licitación de 3.411.169,59 euros.

El segundo incluye las de Calamocha y Daroca, con un presupuesto base de 2.756.054,29 euros. En conjunto, estos procedimientos aglutinan un volumen económico de más de 8,5 millones de euros para la explotación y el mantenimiento de estas instalaciones.

COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS

La colaboración con las entidades locales constituye otro de los ejes de actuación por parte del IAA. En las últimas semanas se han impulsado convenios para la explotación de las estaciones depuradoras de Ansó, con fecha de 9 de noviembre, y Vera del Moncayo, de 9 de octubre, reforzando así la cooperación con los municipios para asegurar la gestión de estas infraestructuras.

En esta misma línea de colaboración con las entidades locales, el Instituto Aragonés del Agua mantuvo el pasado 19 de noviembre una reunión con la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA), que agrupa a numerosos municipios del Pirineo.

Durante el encuentro se abordaron las líneas de actuación previstas y el calendario de desarrollo del Plan Pirineos de Depuración, con el objetivo de planificar las actuaciones necesarias para avanzar en la dotación de sistemas de depuración en los distintos núcleos de población del territorio.

SMAGUA 2027

Además, esta misma semana, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, junto a la directora gerente del IAA, Eva Sierra, han participado en la reunión del Comité Organizador de SMAGUA 2027, el Salón Internacional del Agua y del Riego, que se celebrará en Zaragoza del 16 al 18 de febrero de 2027.

El encuentro reúne a las principales administraciones, entidades y empresas del sector y trabaja en la preparación de una nueva edición de uno de los certámenes profesionales de referencia en Europa en materia de agua, saneamiento, depuración y regadío.

El Instituto Aragonés del Agua tendrá una presencia destacada, con un espacio institucional en el que dará a conocer las actuaciones que desarrolla para mejorar los servicios públicos del agua y apoyar a los municipios aragoneses.

Además, organizará junto a ZINNAE una jornada técnica centrada en los retos que plantea la adaptación de las infraestructuras y los servicios de agua a las nuevas exigencias normativas sobre calidad del agua de consumo.