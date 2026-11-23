Inauguración del II Simposio ‘Actualización en el Abordaje del Cáncer 2026', en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Jefe del Grupo de Investigación con Ciencia de Datos en Oncología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Rodrigo Dienstmann, ha manifestado que la evolución tecnológica actual permite, a partir de datos de historia electrónica anonimizados y con el apoyo de algoritmos de inteligencia artificial, generar conocimiento y trasladarlo a la atención del paciente oncológico.

Dienstmann ha pronunciado la conferencia magistral 'Oncología digital y Real-World Data: la nueva frontera de la medicina de precisión', que ha abierto el II Simposio 'Actualización en el Abordaje del Cáncer 2026', organizado por el Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, con la colaboración del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, y que se celebra este lunes y martes, 23 y 24 de noviembre, en el salón de actos del hospital.

Este encuentro científico ha sido inaugurado por el Director Gerente del sector sanitario Zaragoza III, Luis Gómez, el Director Científico del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, Daniel Orós, el Director Médico del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Diego Rodríguez, y la Jefa del Servicio de Oncología Médica del mismo hospital, Dolores Isla.

El Gerente del sector Zaragoza III, Luis Gómez, ha indicado que este tipo de reuniones son "una oportunidad para conectar el conocimiento con las necesidades reales de la población y seguir mejorando la respuesta que ofrecemos en los sistemas sanitarios públicos".

"Un hospital universitario también demuestra su valor, cuando genera conocimiento, comparte lo aprendido y lo transforma en mejoras para la ciudadanía", ha dicho el gerente.Ha añadido que el cáncer plantea "uno de los mayores retos de nuestro tiempo" y su abordaje requiere tanto conocimiento especializado, como una organización que garantice la equidad y permita evaluar lo que aporta cada avance.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN

El Director Científico del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, Daniel Orós, ha sostenido que la investigación "es imprescindible para la gestión sanitaria y ambas tienen que ir juntas de la mano", con el objetivo común "de mejorar la atención de nuestros pacientes". En el campo de la Oncología, ha remarcado, "existe un impacto directo de la investigación en la práctica clínica diaria".

El Director Médico del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Diego Rodríguez, ha explicado que innovar no solamente consiste en incorporar nuevos tratamientos o tecnologías, "sino también en mejorar la manera en que trabajamos a diario, nos coordinamos y acompañamos a las personas durante todo el proceso de su enfermedad".

Por eso, ha continuado, este tipo de encuentros permiten actualizar conocimientos, generar sinergias interprofesionales "y trasladar todo lo aprendido a nuestra práctica clínica diaria", además de que se consolida "el papel de nuestro hospital como centro de referencia, abierto al conocimiento, a la investigación y a la innovación sanitaria".

Ha destacado la profesionalidad, dedicación y la atención de calidad y humana que caracteriza a todo el Servicio de Oncología Médica del Clínico.

La Jefa del Servicio de Oncología Médica de este hospital, Dolores Isla, ha detallado que el simposio va a repasar los "grandes avances" que ha habido este año, con un panel de ponentes formado por más de 50 expertos y con unos 200 asistentes.

"2026 ha sido muy prolífico en novedades y avances que van a cambiar muchas de nuestras prácticas clínicas, especialmente, en algunos tumores difíciles, como son el cáncer de páncreas, algunos sarcomas y el carcinoma microcítico de pulmón", ha glosado.

La doctora Isla ha indicado que esto ha sido posible, principalmente, gracias a la oncología de precisión, "cada vez más eficaz", con una nueva generación de terapias dirigidas, y también a nuevos fármacos, como quimioterapia combinada con anticuerpos y los llamados 'biespecíficos', terapias celulares que permiten atacar la célula cancerosa y, a la vez, actuar en el sistema inmunitario.

PROGRAMA

Este encuentro científico va a revisará las últimas novedades en diferentes tipos de cáncer, así como la importancia de la atención integral; asimismo, se presentarán avances en medicina de precisión y cáncer hereditario y se abordará la acreditación de los centros integrales de cáncer en España (EunetCCC).

Entre las ponencias, se hablará de cáncer de mama y cáncer hereditario. La Jefa de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Raquel Andrés, ha expuesto que los avances en biología molecular del cáncer de mama "han puesto de manifiesto que, en realidad, se trata de distintos tipos de enfermedades".

Y en el más frecuente de estos cánceres de mama, que se expresa en receptores hormonales positivos, ha habido importantes progresos en estos últimos años, "con terapias mucho más selectivas y, por tanto, con mayor eficacia y menor toxicidad".

Esto permite mayor supervivencia y mejor calidad de vida para las pacientes, ha sintetizado.Por su parte, el oncólogo médico del mismo hospital y coordinador del área de tumores ginecológicos, Alfonso Yubero, ha hecho referencia al desarrollo que se ha producido tanto en cáncer de endometrio, para seleccionar la mejor opción de tratamiento, como en cáncer de ovario, la enfermedad ginecológica con mayor mortalidad.

De esta última ha detallado que el conocimiento molecular de las mutaciones hace posible ahora usar fármacos "que actúan en la reparación del ADN y están permitiendo mejorar la supervivencia", mientras que otros fármacos introducen dosis muy alta de quimioterapia en la célula tumoral, al tiempo que se evitan gran parte los efectos adversos de la quimioterapia tradicional.