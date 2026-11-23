El vicesecretario general de Hacienda del PP, Juan Bravo, en un evento público electoral en Teruel. - PP

TERUEL 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha propuesto este lunes, durante su visita a la ciudad de Teruel, eliminar la cuota de la Seguridad Social a los autónomos durante su primer año de actividad y extender la exención al segundo año cuando sus ingresos estén por debajo del salario mínimo interprofesional.

El programa electoral de Alberto Núñez Feijóo también prevé aplicar la franquicia del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros, de modo que puedan dejar de cobrar y declarar este impuesto.

Juan Bravo y el candidato al Congreso por Teruel, Alberto Herrero, han expuesto estas propuestas durante una visita a la capital turolense para escuchar las demandas de empresarios y trabajadores por cuenta propia.

"Los autónomos están en nuestro día a día", ha señalado Bravo, que ha puesto como ejemplo los comercios y las cafeterías de la plaza desde la que ha atendido a los medios.

El dirigente popular ha destacado que el PP ha elaborado 45 medidas tras recorrer España y escuchar al colectivo, integrado, según ha indicado, por 3,4 millones de personas que dan empleo a cerca de un millón de trabajadores.

Entre las medidas para reducir la burocracia, el programa plantea que los autónomos puedan pasar de cuatro declaraciones trimestrales a dos semestrales en los impuestos sujetos a esa obligación. Quienes inicien su actividad podrían presentarlas una sola vez al año.

El PP también propone aclarar las reglas para deducir gastos de vivienda y vehículo vinculados al negocio y bonificar las cotizaciones empresariales del primer empleado al 100% durante el primer año y al 50% durante el segundo.

Por su parte, Herrero ha defendido que "esa reducción de impuestos sea todavía más acentuada" para quienes deciden "invertir, producir y vivir" en el medio rural.

El candidato ha reclamado además medidas para facilitar el relevo generacional en Teruel, donde encontrar a alguien que tome el testigo al frente de un negocio puede resultar especialmente difícil.

Herrero también ha pedido una segunda oportunidad para los autónomos que ven peligrar su negocio a causa de una enfermedad. El programa del PP contempla bonificar la cuota desde el primer día de baja por enfermedad grave, ampliar los supuestos que dan derecho a la prestación por cese de actividad y simplificar los trámites para acceder a ella.

También plantea ampliar la protección de la Ley de Segunda Oportunidad para quienes se vean obligados a cerrar su negocio y proteger por defecto la vivienda habitual del autónomo.

De cara al próximo 29 de noviembre, Herrero ha defendido que las elecciones son "la oportunidad de darle una vuelta a esta situación, a esta difícil situación que atraviesan los autónomos". Bravo ha pedido una mayoría suficiente para poner en marcha las propuestas y ha asegurado que, si Alberto Núñez Feijóo llega a la Presidencia del Gobierno, "va a gobernar para todos".