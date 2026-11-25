Archivo - Urna con papeletas al Senado - EUROPA PRESS - Archivo

HUESCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 175.000 ciudadanos, residentes en la provincia de Huesca están llamados a votar en las elecciones generales, de este domingo, 29 de noviembre, para elegir a los 3 diputados y 4 senadores que representarán al Alto Aragón en las Cortes Generales durante la siguiente legislatura.

De ello ha informado el subdelegado de Gobierno en Huesca, José Carlos Campos, quien ha explicado que de estos ciudadanos 6.729 votarán por primera vez en unas elecciones generales, 7.640 de ellos lo harán por correo.

Ha trasladado que "durante las últimas semanas, la Delegación del Gobierno en Aragón y la Subdelegación de Gobierno en Huesca han trabajado intensamente para garantizar que la jornada se desarrolle con absoluta normalidad y total seguridad".

Ha calificado de "esfuerzo ingente" el garantizar que los 257 locales y sus 404 mesas electorales repartidas por los más de 200 municipios reciben todos los materiales necesarios para que la votación se lleve a cabo.

Ha apuntado que "ello ha requerido un enorme trabajo de coordinación con la administración local, el poder judicial, la autoridad electoral y, por supuesto, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las policías locales".