Archivo - Jornada electoral en Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.041.573 aragoneses --760.130 en la provincia de Zaragoza, 175.501 en Huesca y 105.942 en Teruel-- están llamados a votar en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre.

Con el objetivo de que la jornada se desarrolle sin incidentes se ha organizado un dispositivo electoral y de seguridad integrado por 27.500 personas de diferentes ámbitos que trabajarán y colaborarán, entre ellos, más de 4.000 efectivos policiales.

En estas elecciones generales, los aragoneses eligen a 13 diputados al Congreso, siete de ellos por Zaragoza, tres por Huesca y otros tres por Teruel; además de 12 senadores, cuatro por cada provincia. Para estos comicios, se ha presupuestado un gasto aproximado de 1,7 millones de euros en Aragón.

Del total de aragoneses con derecho a voto, 45.001 residen en el extranjero y 41.887 son nuevos votantes respecto a las elecciones generales de 2023. Con respecto al voto por correo, asciende a las 31.107 solicitudes en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Una de las novedades de estos comicios está en la posibilidad de votar con DNI electrónico, después de que el Tribunal Supremo lo haya avalado como medio de identificación.

MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

Para garantizar un domingo sin incidentes y un recuento ágil, durante todo el día trabajarán y colaborarán más de 27.500 personas de diferentes ámbitos.

Más de 3.600 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estarán activos durante la jornada, además de las policías locales de cada municipio, lo que hará un total de más de 4.000 efectivos policiales para garantizar el normal desarrollo de las elecciones en Aragón, cien más que en las anteriores elecciones generales de 2023.

Están convocados 19.944 miembros de mesa, de los que estarán al frente de las mismas el domingo 6.648 personas --un presidente y dos vocales--. Habrá un total de 1.455 representantes de la Administración, todos ellos a pie de urna resolviendo cualquier incidente y transfiriendo los datos.

En los 731 municipios aragoneses se han acondicionado 1.012 locales electorales --480 en la provincia de Zaragoza, 257 en Huesca y 275 en Teruel-- y se han dispuesto 2.216 mesas de votación.

APOYO

El Plan de Protección Civil y Cruz Roja para garantizar que todas las personas pueden ejercer su derecho al voto repetirá la dinámica de las convocatorias electorales anteriores.

En la provincia de Zaragoza intervendrán 77 voluntarios y 16 vehículos; en la de Huesca se movilizarán 40 voluntarios y 10 vehículos, mientras que en la de Teruel habrá 25 voluntarios y cuatro vehículos para atender los traslados a los respectivos locales electorales en el caso de personas con movilidad reducida.

Este servicio a través de Cruz Roja estará operativo durante toda la jornada electoral. Las personas que requieran del mismo pueden solicitarlo con antelación o el mismo día a través de los siguientes teléfonos: '976 224 880' en Zaragoza; '974 222 222' en Huesca; y '648 699 559' en Teruel.

Para posibilitar los desplazamientos entre núcleos por la ausencia de mesas electorales se han habilitado buses o taxis para dar servicio a cinco localidades de la provincia de Zaragoza, 35 de la provincia de Huesca y 34 de Teruel.