Señalética de los servicios públicos de la zona monumental de la Aljafería. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes de Aragón ha aprobado el proyecto básico y de ejecución para la renovación integral de los aseos públicos situados bajo la Escalera de los Reyes Católicos, en la zona monumental del Palacio de la Aljafería. La actuación cuenta con un presupuesto de 237.581,60 euros, IVA incluido, y un plazo estimado de ejecución de cuatro meses.

Las instalaciones, que tienen cerca de treinta años de antigüedad y constituyen los únicos aseos públicos de esta zona del Palacio, serán objeto de una reforma completa para mejorar su capacidad, distribución y accesibilidad. El proyecto contempla la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, la instalación eléctrica, la iluminación, la ventilación y los acabados y equipamientos.

La intervención se enmarca en 'Aljafería Viva. Impulsando nuestro legado', una iniciativa parlamentaria que constituye uno de los proyectos estratégicos de la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, y que fue aprobada por unanimidad por la Mesa de la institución.

El proyecto impulsa un plan integral de conservación, mantenimiento y modernización del Palacio de la Aljafería, con distintas intervenciones destinadas a preservar este conjunto monumental y mejorar sus instalaciones.

OTROS ASUNTOS DEL RÉGIMEN INTERIOR

En materia de infraestructuras, la Mesa ha aprobado también el proyecto para ejecutar un nuevo sondeo de captación de agua subterránea destinado al sistema geotérmico de climatización del Palacio.

La actuación, con un presupuesto de licitación de 249.161,47 euros, IVA incluido, permitirá sustituir uno de los dos sondeos existentes, que presenta problemas constructivos y de funcionamiento. El plazo previsto para los trabajos es de tres meses.

En el ámbito de los recursos humanos, se ha aprobado la convocatoria de concursos de méritos para cubrir siete puestos vacantes de la relación de puestos de trabajo. Se trata de cuatro puestos técnicos: Técnico Superior de Contratación; Técnico de Mantenimiento, Prevención de Riesgos y Gestión de Emergencias; Periodista; y Técnico Superior Arquitecto y tres jefaturas de negociado: Documentación; Asuntos Parlamentarios y Publicaciones Oficiales; y Secretaría General de la Fundación Manuel Giménez Abad.

Por último, la Mesa ha aprobado las instrucciones para ordenar el cierre del ejercicio presupuestario 2026 y la apertura del correspondiente a 2027. Estas establecen los plazos y procedimientos para la tramitación de documentos contables, la liquidación del presupuesto y la rendición de las cuentas anuales de la institución.