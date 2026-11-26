La diputada del PSOE Aragón, Mónica Iglesias. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PSOE Aragón, Mónica Iglesias, ha afirmado este jueves que "el PP de Azcón falta el respeto" a las mujeres víctimas de violencia machista al "intentar invisibilizar" este tema en el acto oficial celebrado este miércoles, 25 de noviembre, Día Internacional de las Víctimas de la Violencia Machista.

Iglesias ha ofrecido una rueda de prensa en las Cortes de Aragón en la que ha recordado la movilización, este miércoles, en Zaragoza, Huesca y Teruel y varios pueblos "para alzar la voz contra la violencia machista, recordar a las víctimas y exigir que ninguna mujer tenga que vivir con miedo".

Ha recordado que también este miércoles se ha conocido un nuevo asesinato de una mujer en Murcia, investigado como un caso de violencia de género. "Una noticia terrible que nos recuerda que no podemos permitirnos ni un solo paso atrás en la lucha contra la violencia de género".

"En un día tan señalado, el Gobierno de Aragón celebró el acto institucional del 25N bajo un lema que evitaba llamar a las cosas por su nombre. 'Ante la violencia, Aragón te acompaña'; ni mujeres, ni violencia, ni machista, ni violencia de género. Nada de nada", se ha quejado Iglesias.

También ha dicho que "Vox ni siquiera se presentó al acto institucional" y ha asegurado que "lo de ayer es una falta de respeto a las víctimas".

"Es el PP de Jorge Azcón el que les ha faltado al respeto, intentando invisibilizar en un lema la palabra machista y violencia contra las mujeres. Vox dejó claro desde el primer día cuál era su posición: negar la violencia de género, cuestionar las políticas de igualdad y sustituir la expresión violencia machista por violencia intrafamiliar".

POSTULADOS BÁSICOS

"Eso ya lo sabíamos. Lo verdaderamente preocupante es que el Partido Popular se ha echado en brazos de ese discurso", ha continuado la parlamentaria del PSOE, criticando que "hace tiempo que ha renunciado a sus postulados básicos" y "ha asumido los planteamientos de la ultraderecha y sus discursos son prácticamente indistinguibles".

"Lo mismo es PP-Vox que Vox-PP. En Aragón cada vez resulta más difícil saber dónde termina uno y dónde comienza el otro", ha expresado la diputada socialista.

Mónivca Iglesias ha afirmado que "eliminar esas expresiones del lema fue una exigencia de Vox", de forma que "se ha llegado al extremo de no poder hablar de violencia para no enfadar a los socios de Azcón".

"¿Quién está marcando las políticas de igualdad en Aragón? ¿Jorge Azcón o Alejandro Nolasco? Porque las palabras importan e importan mucho" ya que "sirven para identificar los problemas, visibilizarlos y combatirlos, y cuando hablamos de violencia machista estamos hablando de una realidad que ha costado la vida a 37 mujeres en Aragón desde el 2003".

"Consideramos despreciable que el mensaje principal de un acto dedicado a las víctimas evite identificar; es una falta de respeto a su memoria, a sus familias, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, que también ayer las recordaban, y a todas las mujeres que sufren violencia machista".

Iglesias ha añadido que este no es "un hecho aislado" porque "el Gobierno de Aragón, incluso en la Ley de Presupuestos, habla de violencia intrafamiliar".

Lo que está ocurriendo en Aragón también nos obliga a reflexionar sobre las consecuencias que pueden tener en España los acuerdos de gobierno entre el Partido Popular y Vox" porque "las políticas de igualdad, la protección de las víctimas y la lucha contra la violencia machista no pueden quedar condicionadas por quienes cuestionan su existencia; eso nos lo jugamos el domingo".

"La violencia machista no desaparece porque el Partido Popular deje de pronunciar su nombre", ha continuado Iglesias, recalcando que "las víctimas merecen respeto, protección y recursos, y las instituciones tienen la obligación de combatirla", ha finalizado diciendo.