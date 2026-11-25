29N.- Ricardo Moreno (CHA) reivindica la agricultura y ganadería profesional y familiar - CHA

TERUEL 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario territorial de CHA en las comarcas turolenses y candidato por la coalición Senado de Progreso, Ricardo Moreno, ha reclamado más recursos públicos contra la violencia machista y denuncia los discursos negacionistas, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Además, considera imprescindible un compromiso firme de las instituciones públicas para combatir las violencias machistas con más recursos, prevención y protección.

Moreno ha recordado que las últimas cifras judiciales disponibles indican que las denuncias por violencia de género aumentaron un 27% en las comarcas turolenses durante el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 63 a 80, mientras que el número de mujeres víctimas aumentó de 63 a 76, un 20,6 %.

"La violencia machista existe y negarla no hace que desaparezca. Resulta profundamente irresponsable y peligroso que haya partidos políticos que cuestionen o minimicen esta realidad. Estamos hablando de derechos humanos, de igualdad y de mujeres que necesitan protección", ha dicho el candidato, quien ha apuntado que los discursos negacionistas contribuyen a normalizar la violencia y dificultan su identificación y prevención.

Entre las propuestas defendidas por CHA figuran reforzar los servicios públicos de atención psicológica, jurídica y social, dotar de más recursos y profesionales a los servicios comarcales, impulsar equipos itinerantes que garanticen la asistencia en los municipios pequeños, ampliar los recursos habitacionales de emergencia, promover la autonomía económica y laboral de las víctimas y mejorar la coordinación entre servicios sociales, sanitarios, fuerzas de seguridad y administraciones.

Asimismo, CHA reclama garantizar la atención especializada a las víctimas de violencia sexual durante las 24 horas del día, reforzar la protección y atención a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia machista y combatir la violencia vicaria. Moreno cree imprescindible reforzar la coeducación, la educación afectivo-sexual y la prevención desde edades tempranas.

"En las comarcas turolenses ninguna mujer debe quedarse sin ayuda por vivir en un pueblo pequeño, no disponer de vehículo o carecer de recursos económicos. Vivir en el medio rural no puede suponer tener menos derechos ni menos protección frente a la violencia machista", ha subrayado.

Ricardo Moreno ha incidido en que el compromiso del 25N debe traducirse en presupuestos, profesionales y políticas públicas estables durante todo el año, y ha reclamado que los próximos Presupuestos de Aragón garanticen los recursos necesarios para estas políticas.

"Frente al negacionismo necesitamos políticas de igualdad; frente al miedo, protección; y frente a la violencia, recursos y acompañamiento. Todas las mujeres, vivan donde vivan, tienen derecho a desarrollar su proyecto de vida en libertad y sin violencia. Estamos hablando de la mita de la población", ha finalizado diciendo.