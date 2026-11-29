Begoña Nasarre, número uno del PSOE por Huesca, ha votado en la localidad de Alcolea de Cinca. - PSOE

ALCOLEA DE CINCA (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Huesca, Begoña Nasarre, ha manifestado que "hoy es un día importante, un día que vivimos con la máxima ilusión y emoción. Hoy la palabra la tiene la gente, con su voto deciden el futuro de nuestro país y de nuestra provincia".

Nasarre ha depositado sus papeletas en un colegio electoral de Alcolea de Cinca, ha deseado que este 29 de noviembre "se viva una gran jornada democrática, desde el respeto, la convivencia y el compromiso con nuestros derechos y libertades".

También ha agradecido "el compromiso de nuestros apoderados e interventores, de todos los miembros de las mesas electorales y de todas las personas que trabajan para que esta jornada se desarrolle con absoluta normalidad".