Archivo - Puerto Venecia dará la bienvenida a la Navidad el 27 de noviembre con su tradicional encendido de luces. - JALENO - Archivo

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia, el shopping resort de Zaragoza, dará la bienvenida a la Navidad el próximo 27 de noviembre con su tradicional encendido de luces, que este año estará inspirado en el universo de Cenicienta. El acto marcará el inicio oficial de una programación que se prolongará hasta el 10 de enero y que tendrá como principal novedad el estreno en España de 'La nueva Cenicienta sobre Hielo', una producción que combina teatro, música y patinaje artístico.

Bajo el título 'Un Cuento de Hielo y Luz', el encendido reunirá a los protagonistas del musical y Papá Noel en una puesta en escena ambientada en un cuento de hadas. La iluminación y las tonalidades azules características de Cenicienta serán el hilo conductor de una celebración en la que los más pequeños también tendrán un papel activo: a través de pulseras LED, podrán participar en un encendido colectivo al ritmo de la música.

La jornada incluirá además un encuentro privado con Papá Noel para las familias que resulten ganadoras del sorteo organizado a través de las redes sociales de Puerto Venecia.

LA NUEVA CENICIENTA SOBRE HIELO, PROTAGONISTA

Una de las principales novedades de esta edición será La nueva Cenicienta sobre Hielo, que podrá verse del 21 de noviembre al 10 de enero en el Teatro AM Puerto Venecia, instalado junto al lago de Puerto Venecia. La producción de la compañía portuguesa AM Live propone una reinterpretación contemporánea del cuento clásico, en la que Cenicienta toma las riendas de su propia historia y decide su futuro.

El montaje, de 60 minutos de duración y dirigido a todos los públicos, combina interpretación teatral, canciones y patinaje artístico sobre hielo. Además, la historia de Cenicienta tendrá continuidad fuera del escenario con 'La Maleta de Cenicienta', una nueva actividad interactiva de realidad aumentada que estará disponible durante el mismo periodo. A través de sus teléfonos móviles, los visitantes deberán localizar y escanear distintos códigos QR distribuidos por el complejo para descubrir objetos relacionados con el cuento, completar el reto y obtener un premio directo.

PAPÁ NOEL Y LOS REYES MAGOS EN CANDY WONDERLAND

Como cada año, los personajes más esperados de estas fechas tendrán un espacio reservado en Puerto Venecia. Papá Noel recibirá a los niños del 27 de noviembre al 24 de diciembre, inicialmente en su trono situado en la planta alta, donde permanecerá hasta el 29 de noviembre. A partir del 3 de diciembre, los encuentros se trasladarán a Candy Wonderland, un espacio tematizado inspirado en el universo de los dulces navideños situado en la Plaza de las Palmeras del centro.

Además, durante la tarde del 24 de diciembre, Papá Noel volverá a protagonizar una entrega especial de regalos a domicilio para las familias seleccionadas mediante un sorteo navideño. Tras su despedida, Candy Wonderland adaptará su decoración para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que estarán presentes del 26 de diciembre al 5 de enero. Los niños podrán acercarse a sus tronos para conocerlos personalmente y entregarles sus cartas antes de la noche de Reyes.

La ambientación se extenderá también a otros puntos del complejo. Del 28 de noviembre al 6 de enero, los tradicionales soldados de plomo, el buzón gigante y diferentes elementos decorativos ocuparán los accesos y toda la galería comercial. La pasarela que conecta la zona de ocio con Gallery se transformará en un recorrido inspirado en Candy Wonderland.

JUEGOS, ACTIVIDADES INFANTILES Y TRADICIONES

La programación incorporará también propuestas participativas a través de los canales digitales de Puerto Venecia. Entre ellas regresarán los Elfos Traviesos, una iniciativa que invitará a los usuarios a descubrir las travesuras de estos personajes escondidos en diferentes puntos del centro.

Mediante pistas y dinámicas en redes sociales, los participantes podrán resolver pequeños retos y conseguir premios. Otra de las citas será la tradicional Mañanavieja infantil, que se celebrará el 30 de diciembre a partir de las 11.30 horas. Esta actividad permitirá a los más pequeños anticipar la despedida del año en una celebración adaptada a su edad, que incluirá el reparto de bolsas de cotillón, con el patrocinio de El Rincón, la mañana terminará con reparto de chocolate.

Por último, Puerto Venecia participará un año más en la Cabalgata oficial de Reyes Magos del Ayuntamiento de Zaragoza, que recorrerá las calles de la ciudad el 5 de enero. En esta ocasión, el complejo estará presente con un vehículo tematizado en forma de tranvía navideño, sumándose así a una de las tradiciones más arraigadas de las fiestas en la capital aragonesa.