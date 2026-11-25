Archivo - Carretera A-136 en Formigal (Huesca), donde es obligado el uso de cadenas. Archivo - DGT - Archivo

HUESCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nieve caída desde primera hora de la mañana de este miércoles hace obligatorio el uso de cadenas en varios puertos de montaña del Pirineo oscense como Portalet, en el valle de Tena; Somport, en el valle del Aragón; y el acceso al balneario de Panticosa, también en el valle de Tena.

Las cadenas o el uso de neumáticos de nieve es obligatorio en la N-136 desde el kilómetro 21 al 26, entre la estación de esquí de Formigal y la frontera con Francia.

En el puerto de Somport se precisan cadenas a la altura de la estación de esquí de Candanchú, entre los kilómetros 673 y 675 de la N-330.

Asimismo, la nieve también obliga a circular con cadenas en el acceso al balneario de Panticosa, desde el kilómetro 7 al 10 de la N-2606, han informado a Europa Press desde el Centro de Gestión del Tráfico.