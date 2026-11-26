La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la concejal de Hacienda, Carmen Romero. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto del Ayuntamiento de Teruel para 2027 se eleva a 55,25 millones de euros, un 8,57% más que el ejercicio anterior, e incluye 65 proyectos de inversión. Las cuentas refuerzan las ayudas a las asociaciones, a la Cultura, el apoyo a las familias, la vivienda, las instalaciones deportivas y la transformación de la ciudad, con la congelación de tasas e impuestos por cuarto año consecutivo.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel, del Partido Popular, ha presentado este jueves el proyecto de presupuestos municipales para 2027, las cuartas cuentas de la actual legislatura, que ascienden a 55.258.000 euros. La alcaldesa, Emma Buj, y la concejal de Hacienda, Carmen Romero, han dado a conocer un documento que apuesta por fortalecer los servicios públicos, atender las necesidades de los turolenses y mantener el ritmo de transformación de la ciudad.

El presupuesto contempla una inversión de 15.009.956,84 euros, casi tres millones más que en 2026, con 65 proyectos repartidos por la capital y sus barrios. El capítulo de inversiones crece un 19,06% y permite impulsar actuaciones de accesibilidad, renovación urbana, vivienda, espacios verdes, instalaciones deportivas, cultura y seguridad.

La alcaldesa ha definido las cuentas como "realistas y rigurosas", con un proyecto de ciudad claro y centrado en mejorar la calidad de vida de los vecinos. "Son unos presupuestos pensados para mejorar la vida de los turolenses, con un proyecto definido que apuesta por modernizar la ciudad, invertir en mantenimiento y acometer nuevos y grandes proyectos, y en impulsar la vivienda, que es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos turolenses", ha señalado.

Buj ha subrayado que el Ayuntamiento mantiene su compromiso con la responsabilidad fiscal y congela las tasas y los impuestos municipales por cuarto año consecutivo, al tiempo que aumenta las inversiones y refuerza las políticas sociales.

VIVIENDA

El presupuesto destina 416.000 euros a ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías, condicionadas a su incorporación al mercado del alquiler. Esta iniciativa pretende ampliar la oferta residencial, facilitar el acceso a la vivienda y favorecer la actividad de los profesionales de los oficios locales.

Además, se contemplan 5.000 euros para un estudio dirigido a la creación de una oficina de gestión urbanística una vez finalizado el PGOU para agilizar el desarrollo de los suelos, así como 20.000 euros para familias monoparentales con dificultades para afrontar el alquiler de su vivienda habitual, una partida que duplica la cuantía del ejercicio anterior. El presupuesto mantiene también 112.000 euros para ayudas de urgencia destinadas a personas y familias en situación de necesidad.

RENOVACIÓN URBANA

Las cuentas de 2027 recogen importantes proyectos de renovación urbana, accesibilidad y mejora de infraestructuras. Entre las actuaciones de mayor cuantía destacan los tres millones de euros para la accesibilidad y el entorno del Conservatorio y el Centro de San Julián, y los dos millones para la mejora y renovación de las calles Fuentebuena y Cuesta Jardinera.

También se destinan 1,5 millones de euros a la segunda fase del COAM, para avanzar en la residencia asistencial; un millón de euros a la nueva sede de la Policía Local; 500.000 euros a la reforma del campo de fútbol de Pinilla; 467.289,72 euros a la restauración y acondicionamiento de la muralla y su entorno; 292.413,67 euros a la rehabilitación y reurbanización del Acueducto de Los Arcos, y 250.000 euros al edificio multiusos de Villaspesa.

Entre las actuaciones en calles y accesibilidad figuran 250.000 euros para el ensanche de la carretera de Villaspesa, 100.132,41 euros para la eliminación de barreras en el Primer Ensanche, 100.000 euros para la urbanización del Camino de Capuchinos, 85.000 para el acondicionamiento de la calle Mosén Peras, 50.000 para eliminar barreras en el acceso a la vía perimetral desde el Arrabal y 40.000 para la mejora de la calle Mayor del Arrabal.

El Ayuntamiento contempla asimismo 100.000 euros para aseos públicos, 163.000 para puntos limpios móviles de proximidad, 67.760 para contenedores metálicos y 90.000 euros para la mejora del alumbrado público en la Fuenfresca y otros barrios.

La modernización municipal también incluye 250.000 euros para la plataforma Smart City Teruel y 50.000 para renovar la cabina de datos y los equipos informáticos.

Los barrios rurales dispondrán de 500.000 euros para actuaciones, mientras que los presupuestos participativos cuentan con 828.870 para atender propuestas vecinales relacionadas con vigilancia, accesibilidad, baños públicos, señalización, parques, iluminación monumental y fuentes, entre otras mejoras.

UNA CIUDAD MÁS VERDE

La mejora de parques, zonas infantiles y espacios naturales constituye otra de las líneas destacadas del presupuesto. Se destinarán 934.579,44 euros a la restauración ambiental y paisajística de las laderas de Teruel para su uso público, además de 50.000 para el ajardinamiento de las laderas bajo Los Arcos.

Las actuaciones incluyen 110.000 euros para la adecuación y reforma del parque infantil de la Fuenfresca, 90.000 para la remodelación del parque de la zona del Hospital San José, 50.000 para el parque infantil de Castralvo, otros 50.000 para mejoras en Fuente Cerrada, 30.000 euros para la zona infantil del parque de La Estrella y 36.000 para crear zonas de sombra en parques.

También se prevén 70.000 euros para generar sombras en colegios, 72.600 para la estabilización de las laderas de la calle Menas de San Julián, 107.176,97 para el muro de contención de la calle Cuevas del Puente de la Reina y 21.000 para nuevas fuentes en la plaza de la Cultura y la calle Italia.

Impulso a las instalaciones deportivas El presupuesto refuerza la apuesta municipal por el deporte con nuevas infraestructuras y mejoras en las instalaciones existentes. Destacan los 500.000 euros para el campo de fútbol de Pinilla, 170.000 para un campo de fútbol 11 en la Fuenfresca, 100.000 para la zona deportiva de San Nicolás de Bari y 80.000 para el Skate Park del Polígono Sur.

También se contemplan 84.000 euros para construir dos pistas de pádel y dos de pickleball, 30.000 para el circuito de motocross, 20.000 para el estudio de viabilidad de una piscina climatizada en el Ensanche, 18.000 para la sustitución de carpintería metálica y puertas de instalaciones deportivas, 11.000 para sistemas de control de acceso y 10.000 euros para material y equipamiento deportivo.

El presupuesto incluye igualmente 6.000 euros para el equipo de climatización del gimnasio de Las Viñas.

El Ayuntamiento destina 942.342,68 euros a ayudas sociales, con un refuerzo de las principales líneas de apoyo a personas y familias. La partida de Acción Social aumenta un 25%, de 160.000 a 200.000 euros, mientras que las ayudas a escuelas infantiles para facilitar la conciliación cuentan con 50.000 euros.

Se mantienen las ayudas para familias con hijos con discapacidad, que este año han beneficiado a 55 familias y disponen de 30.000 euros, así como los 50.000 euros destinados a combatir la soledad no deseada y los 130.000 euros para ayudas a la natalidad.

La atención a las personas mayores constituye otra de las prioridades municipales. Se mantienen los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, cuyo nuevo contrato aumenta un 47%. Este incremento permitirá ampliar el número de terminales, modernizar los dispositivos -con el paso de la mayoría de los equipos analógicos a digitales- e incorporar relojes inteligentes para mejorar la atención y la seguridad de los usuarios.

También contempla 400.000 euros para la segunda fase de las ayudas destinadas a las familias que perdieron sus viviendas en San Francisco 21 y 19.