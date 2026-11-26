Parque de Tapices en obras. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del nuevo contrato ZGZ Verde 360, ha iniciado trabajos previstos de adecuación de espacios en el Parque de los Tapices de Goya y en el Parque Grande José Antonio Labordeta.

Este contrato, recientemente adjudicado, incluye tres lotes complementarios para la conservación de obra civil y mobiliario urbano; mantenimiento de juegos infantiles y equipamientos deportivos de las zonas verdes; y un servicio de control de calidad y seguridad del arbolado urbano.

Dentro de este primer lote se está llevando a cabo la ejecución de una solera de hormigón en el sector suroeste del Parque de Los Tapices para la instalación de la carpa de las fiestas del barrio Parque Goya. Asimismo, se mejorará la accesibilidad de la plaza y se reparará el mobiliario urbano existente. La intervención principal ocupa una superficie aproximada de casi 400 metros cuadrados.

Paralelamente, se están llevando a cabo trabajos de mejora de la accesibilidad peatonal y acondicionamiento en la confluencia del paseo Manuel Azaña con el paseo San Sebastián. El objetivo es reparar zonas terrizas deterioradas, eliminar bordillos y corregir desniveles, así como la pavimentación de un tramo del recorrido.