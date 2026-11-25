El presidente de la DPH, Isaac Claver, y representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Huesca - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estudio elaborado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Huesca a petición de la Diputación Provincial sitúa el impacto socioeconómico potencial del retraso de las obras de la A-23 en Sabiñánigo en el entorno de los 15 a 20 millones de euros anuales, con especial incidencia en las comarcas de Jacetania, Alto Gállego y Sobrarbe.

El informe cuantifica en 10,8 millones de euros anuales los perjuicios asociados a los mayores tiempos de desplazamiento y contempla un impacto adicional de entre 5,1 y 10,1 millones de euros en el valor añadido provincial derivado de la pérdida de facturación empresarial.

A ello se añaden otras consecuencias que no han podido cuantificarse económicamente, como el deterioro de la seguridad vial, los efectos medioambientales, la pérdida de competitividad del territorio o el daño reputacional a la provincia como destino turístico.

Para elaborar este estudio, la Cámara de Comercio ha utilizado las metodologías de evaluación económica de infraestructuras del propio Ministerio de Transportes y de la Comisión Europea, los aforos oficiales de tráfico, los registros de incidencias de la DGT, datos turísticos del Instituto Nacional de Estadística y modelos de análisis económico de Aragón. El trabajo se ha completado con encuestas a 201 empresas y 22 agentes representativos del territorio.

DATOS

Según los cálculos de la Cámara, los cerca de 9.600 vehículos que circulan diariamente por este corredor acumulan más de 320.000 horas adicionales de desplazamiento al año respecto a la situación que existiría con la autovía terminada.

Su valoración económica, junto con los efectos indirectos e inducidos sobre la actividad económica, asciende a 10,75 millones de euros anuales. Desde la última fecha prevista de finalización de las obras, en septiembre de 2025, este perjuicio acumula ya 12,54 millones de euros.

En cuanto a la actividad empresarial, el 75% de los negocios de comercio, turismo y servicios encuestados en las tres comarcas pirenaicas afectadas declara haber sufrido una caída de su facturación que atribuye a las obras, con descensos medios estimados de entre el 6,3% y el 11%. A partir de estos resultados, la Cámara plantea diferentes escenarios de pérdida de valor añadido provincial que oscilan entre los 5,1 y los 10,1 millones de euros anuales.

El informe recoge situaciones concretas como turistas que adelantan su regreso los domingos y dejan de consumir en los establecimientos del territorio, clientes que evitan detenerse en Sabiñánigo, dificultades en la distribución de mercancías o aplazamientos de inversiones empresariales.

El 72% de las empresas encuestadas señala un deterioro de la imagen y la percepción de accesibilidad del destino turístico y el 49% apunta a la elección de otros destinos.

Las consecuencias trascienden el ámbito económico. El 86% de los agentes territoriales consultados considera elevado el riesgo de accidentalidad. El estudio recoge también la preocupación por los traslados sanitarios entre los hospitales de Jaca y Huesca, las afecciones a 15 líneas regulares de autobús y 21 rutas escolares, así como la creciente sensación de aislamiento y la incertidumbre sobre los tiempos de desplazamiento.

La Diputación Provincial de Huesca dispone así de un análisis técnico y documental sobre las consecuencias económicas y sociales del retraso de una infraestructura estratégica para el Alto Aragón.