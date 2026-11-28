Imagen de recurso de un agente de Policía Nacional junto a un coche patrulla - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Calatayud (Zaragoza) a siete personas, una de ellas menor, y varias con antecedentes por hechos de la misma naturaleza, como presuntos autores de dos delitos de lesiones tras una doble agresión que dejó dos heridos a la salida de un bar de la localidad zaragozana

Uno de los golpeados sufrió incluso un neumotórax y tuvo que permanecer varios días ingresado en un centro hospitalario, mientras que el otro también recibió un impacto que en el momento lo dejó sin sentido.

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro de la madrugada del pasado sábado 14 de noviembre en el casco antiguo de Calatayud. Según apuntan las pesquisas, el desencadenante de la agresión fue un golpe fortuito sufrido por uno de los detenidos con una puerta del local.

Una de las víctimas de la agresión habría golpeado de forma involuntaria a uno de los agresores al abrir la puerta del local y éste, tras recriminarle tal acción, la golpeó. El agredido intentó zafarse y salió corriendo del lugar, si bien pronto fue alcanzado por un grupo numeroso de personas, que golpearon al denunciante hasta dejarlo inconsciente en el suelo.

Un testigo observó cómo el joven se encontraba inerte y los autores seguían propinándole patadas, por lo que intentó interceder, y acabó llevándose un golpe que lo dejó sin sentido. De hecho, ambas víctimas tuvieron que ser atendidos en el hospital.

El grupo de Policía Judicial se hizo cargo de la investigación y, tras las diligencias oportunas, logró identificar y posteriormente detener a los presuntos autores. Todos quedaron en libertad con cargos a la espera de ser citados por la autoridad judicial.