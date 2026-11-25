Un momento de la jornada organizada por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sistema sanitario aragonés cuenta desde este mes de noviembre con un procedimiento de cribado de violencia de género integrado en la Historia Clínica Electrónica (HCE). La herramienta, dirigida al conjunto de profesionales sanitarios, establece un procedimiento para facilitar la detección precoz de estas situaciones e incorpora nuevos formularios que ya se están cumplimentando en la historia clínica.

Esta iniciativa ha sido uno de los contenidos destacados en la jornada Violencia de género: claves para la atención sanitaria, organizada por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) y celebrada ayer con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora precisamente hoy.

La actividad, desarrollada en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha reunido a profesionales de distintas disciplinas para abordar el papel del sistema sanitario en la identificación de las diferentes formas de violencia de género, especialmente aquellas que pueden pasar desapercibidas durante la consulta.

El procedimiento de cribado está dirigido a todos los profesionales sanitarios, independientemente de su ámbito asistencial, y refuerza especialmente el papel de Atención Primaria como espacio clave para la detección precoz. Su integración en la HCE y la incorporación de nuevos formularios permiten registrar la información siguiendo un procedimiento común.

DETECCIÓN, COORDINACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL

La jornada ha abordado las claves para identificar situaciones de violencia de género desde diferentes ámbitos asistenciales, con la participación de profesionales de Medicina de Familia, Psiquiatría, Urgencias, Enfermería, Matronas y Trabajo Social.

El programa ha incluido también una sesión sobre formas de violencia de género que no siempre son visibles en la consulta sanitaria, con especial atención a la mutilación genital femenina y a la intervención desde el ámbito social.

Otro de los bloques se ha centrado en los protocolos y circuitos de actuación en Aragón, así como en la coordinación entre los distintos servicios e instituciones implicados en la atención a las mujeres.Además, una mesa redonda multiprofesional ha abordado el procedimiento de actuación ante agresiones sexuales, con la participación de representantes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y el ámbito sanitario.

La jornada ha concluido con una sesión dedicada a las habilidades de comunicación necesarias para abordar situaciones en las que existen sospechas de violencia, pero la mujer no las expresa directamente. El programa ha incluido también el testimonio de una mujer superviviente de violencia de género.

FORMACIÓN PARA MEJORAR LA RESPUESTA SANITARIA

La jornada, inaugurada por Joaquín Velilla Moliner, director general de Planificación y Docencia, y clausurada por Pilar Borraz, directora de la Gerencia Única de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud, se ha desarrollado en modalidad presencial en el Instituto Aragonés de la Juventud y mediante retransmisión online para facilitar la participación de profesionales de los distintos sectores sanitarios.

Con esta actividad, el IACS contribuye a reforzar la formación multidisciplinar de los profesionales del Sistema de Salud de Aragón y a proporcionar herramientas prácticas para mejorar la detección, la atención integral y la actuación coordinada ante situaciones de violencia de género y agresiones sexuales.