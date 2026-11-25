Presentación en Teruel de los actos del 40 aniversario del Mudéjar como Patrimonio Mundial. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Teruel conmemorará el 40 aniversario de la declaración del Arte Mudéjar turolense como Patrimonio Mundial por la UNESCO con dos propuestas musicales de primer nivel que tendrán como escenario dos de sus espacios patrimoniales más emblemáticos: la iglesia de San Pedro y la Catedral. Los conciertos, organizados gracias a la colaboración de distintas instituciones, acercarán la lírica y la música clásica a la ciudadanía y contribuirán a poner en valor la riqueza artística y cultural de la ciudad.

Así lo han anunciado este miércoles el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Teruel, Carlos Méndez; el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui; el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste; la directora general de Turismo, María Nogueras; el representante de Fundación Ibercaja en Teruel, José Luis Torán, y el concejal de Turismo, Eduardo Suárez.

Méndez ha destacado que estos dos conciertos forman parte de la programación especial que el Ayuntamiento comenzó a preparar a finales del pasado año y que presentó el 14 de abril con motivo de esta efeméride. Una programación que ha incluido numerosas actividades a lo largo del ejercicio y que todavía cuenta con propuestas pendientes de celebración.

El concejal ha agradecido la colaboración del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial, Fundación Ibercaja, el Instituto de Estudios Turolenses, el Centro de Estudios de Arte Mudéjar y las unidades municipales de Cultura y Turismo. "Presentamos dos conciertos en dos de nuestros espacios más bonitos, como son la iglesia de San Pedro y la Catedral, para conmemorar este 40 aniversario y dar mayor protagonismo a nuestro Mudéjar".

RECITAL LÍRICO EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO

La primera cita tendrá lugar este viernes 27, a las 19:00 horas, en la iglesia de San Pedro. El recital estará protagonizado por Eduardo Aladrén, Francisco Egido y Ángel Baile, con Anastasiya Titovych al piano.

La actuación forma parte del programa 'Aragón, tierra de cultura', una iniciativa de las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural y Turismo del Gobierno de Aragón que acerca propuestas artísticas con sello aragonés a todo el territorio de la comunidad. En esta ocasión cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel.

El repertorio incluirá algunas de las obras más reconocidas de la ópera y la zarzuela, con composiciones de autores como Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Manuel de Falla y Pablo Sorozábal, entre otros.

LA ORQUESTA REINO DE ARAGÓN, EN LA CATEDRAL

La segunda propuesta llegará el sábado 28, a las 19:30 horas, a la Catedral de Teruel, con la actuación de la Orquesta Reino de Aragón. El acceso será gratuito hasta completar el aforo. El concierto está organizado conjuntamente por el Gobierno de Aragón, Turismo de Aragón, el Ayuntamiento de Teruel, Fundación Ibercaja y la Diputación Provincial de Teruel, a través del Instituto de Estudios Turolenses (IET) y el Centro de Estudios de Arte Mudéjar (CET).

La formación estará dirigida por Ricardo Casero y contará con Gabor Szabó como concertino y violín solista, además de la participación de la mezzosoprano Cristina del Barrio. La orquesta estará integrada por 27 músicos que interpretarán dos grandes obras del repertorio clásico: 'Las cuatro estaciones', de Antonio Vivaldi, y 'El amor brujo', de Manuel de Falla.

LA IDENTIDAD CULTURAL DE TERUEL

Durante la presentación, Joaquín Juste ha expresado el orgullo de la Diputación Provincial por la colaboración entre administraciones e instituciones para celebrar esta efeméride. Ha subrayado que, además de conmemorar los 40 años de la declaración de la UNESCO, es fundamental dar visibilidad al Mudéjar, profundizar en su conocimiento y transmitir su valor a las nuevas generaciones.

La participación de la DPT se articula a través del Instituto de Estudios Turolenses, con la colaboración de su equipo y de especialistas como Pedro Luis Hernando.

Por su parte, Pedro Olloqui ha destacado que Teruel es una referencia en la protección del patrimonio y en el turismo de interior gracias a la calidad de sus recursos culturales. Ha señalado que el Mudéjar constituye una seña de identidad del Aragón medieval y un ejemplo de convivencia entre culturas que ha dejado una expresión artística singular y prácticamente única por su intensidad y diversidad.

El director general ha incidido también en la dimensión económica del patrimonio, que convierte a Teruel en un modelo de colaboración institucional y de promoción cultural. 'Teruel se lo merece', ha afirmado, antes de felicitar al Ayuntamiento por el trabajo conjunto con la Diputación y el Gobierno de Aragón. Asimismo, ha resaltado la importancia de que la ciudad reserve un espacio en su programación tanto para la cultura popular como para propuestas de música clásica y lírica de primer nivel.

La directora general de Turismo, María Nogueras, ha recordado que el Mudéjar es un lenguaje arquitectónico único, fruto del encuentro entre culturas y del extraordinario conocimiento técnico de los maestros constructores. Ha explicado que su belleza se basa en la geometría, la luz y el ritmo, y ha destacado la singularidad de las torres del Salvador, San Martín, San Pedro y la Catedral, cuya imagen constituye una de las señas de identidad de Teruel.

Nogueras también ha aportado datos sobre la importancia del turismo cultural en Aragón. Según las cifras expuestas correspondientes a 2025, el turismo cultural fue la principal motivación del 79,6% de quienes visitaron la comunidad autónoma. De ese porcentaje, el 50,6% correspondió a visitas a ciudades y el 29 % a actividades culturales. Unos datos que, a su juicio, demuestran el valor del patrimonio como atractivo turístico y como motor de actividad económica.

José Luis Torán ha manifestado el honor que supone para Fundación Ibercaja participar en esta conmemoración y ha recordado el compromiso de la entidad con la restauración de las torres y otros elementos del Mudéjar desde los primeros años de su protección. Ha destacado que este aniversario permite renovar el compromiso con la conservación, divulgación y transmisión de este legado a las nuevas generaciones. Además de su aportación económica, ha anunciado la voluntad de continuar apoyando esta iniciativa en 2027, dentro de las posibilidades de la Fundación.

Por último, Eduardo Suárez ha agradecido la colaboración institucional y ha destacado el trabajo multidisciplinar desarrollado durante este año para poner en valor el patrimonio artístico y arquitectónico de Teruel. Ha señalado que el Mudéjar ocupa un lugar destacado en la estrategia turística municipal y ha animado a turolenses y visitantes a disfrutar de las dos propuestas musicales.

Durante la presentación también se ha avanzado que la conmemoración del 40 aniversario todavía incluye diversas iniciativas. Entre ellas figuran una jornada o congreso sobre restauración de techumbres, una mesa redonda sobre la restauración y el proceso de declaración del Patrimonio Mundial, así como la edición de una nueva cartilla turolense y de un libro actualizado sobre la techumbre de la Catedral.

Está prevista la presentación de una recopilación de imágenes digitales en alta resolución de la techumbre de la Catedral y de un documental que permitirá conocer mejor los instrumentos musicales representados en ella y su sonido. Este proyecto facilitará que los visitantes puedan apreciar este patrimonio incluso si no tienen acceso físico a la techumbre.

El programa incluye el concurso fotográfico 'Sintiendo el Mudéjar hoy en el siglo XXI', cuyo plazo de presentación finalizará el día 15 de diciembre. A estas propuestas se suma el documental 'El cielo de Teruel', que reúne a artistas que participaron en la restauración de la techumbre 30 años después, así como la elaboración de un catálogo sobre la aljama judía de Teruel.